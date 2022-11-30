Кларенс Гільярд-молодший став відомим завдяки ролям у фільмах "Міцний горішок" та "Кращий стрілець", а також у серіалах, таких як "Вокер, техаський рейнджер" та "Метлок". Про смерть актора повідомила декан Коледжу образотворчих мистецтв Університету Невади в Лас-Вегасі Ненсі Дж. Ушер.

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Помер Кларенс Гільярд-молодший

"Я з глибоким сумом ділюся цією новиною", – сказала Ушер і продовжив: "Його студенти були глибоко натхненні ним, як і всі, хто його знав. Він мав багато видатних талантів, і він був надзвичайно відомий в університеті завдяки своїй відданості викладанню та своїм професійним досягненням – роботі в театрі, кіно та на телебаченні".

Його щедрість духу була безмежна — він завжди був готовий зробити свій внесок у проєкти та виступи, наскільки це було можливо. Ми згадуємо Кларенса з радістю і вдячністю за все, що він зробив для Коледжу образотворчих мистецтв, спільноти UNLV і завдяки своїм вражаючим особистим досягненням для всього світу,

– продовжила вона.

Кларенс Гільярд-молодший помер / EW

Що відомо про актора і професора Кларенса Гільярда-молодшого

Понад 30 років Гільярд був на сцені театру та кіно. Одного разу він сказав, що роль у дитячій театральній постановці, заснованій на байках Езопа, привела його до його першої п'єси Bleacher Bums про групу фанатів бейсболу Chicago Cubs. Він сказав, що через цю постановку він "почав брати уроки акторської майстерності в Голлівуді".

Гільярд з'явився у 20 епізодах серіалу CHIPs 1980-х років у ролі офіцера Бенджаміна Вебстера, у 85 епізодах серіалу 1990-х років "Метлок" в ролі Конрада Макмастерса і більш ніж у 19 серіях "Вокер, техаського рейнджера" у ролі Джиммі Тріветта. Актор зіграв морського пілота Маркуса "Захід сонця" та Вільямса у фільмі "Кращий стрілець" 1986 року. Крім цього перевтілився у Тео в "Міцному горішку" 1988 року і пастора церкви New Hope Village Church Брюса Барнса у кінотрилогії "Залишені" початку 2000-х.

Гільярд здобув ступінь бакалавра театрального мистецтва у Каліфорнійському державному університеті у Домінгес-Хіллз. Пізніше він взяв творчу відпустку після того, як зіграв у серіалах "Метлок і "Вокер, техаський рейнджер", щоб здобути ступінь магістра мистецтв у галузі театральної вистави в Південному методистському університеті.

Професор UNLV Нейт Байнум сказав, що викладання було "головною метою" для Гільярда. Він наголосив: "Це може здатися дивним, але Кларенс цінував своє призначення професором університету так само високо, а може, й вище, ніж свою видатну кар'єру телезірки".