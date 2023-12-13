Умер известный американский актер Андре Брауэр

Андре Брауэр, известный своими ролями в сериалах "Убийство: Жизнь на улице", "Доктор Хаус" и "Бруклин 9-9", скончался в возрасте 61 года.

Читайте в материале, что стало причиной смерти известного актера и что известно Андре Брауэре.

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Андре Брауэр умер: что произошло

Обладатель премии "Эмми" ушел из жизни в понедельник, 11 декабря. По информации публициста Дженнифер Аллен, причиной его смерти стала серьезная, но непродолжительная болезнь. У актера осталась жена, которая также снималась в "Убийственном отделе", и трое детей.

Андре Брауэр: что известно об актере