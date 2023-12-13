Умер известный американский актер Андре Брауэр
13 декабря 2023, 13:00Читати новину українською
Источник:Variety
Андре Брауэр, известный своими ролями в сериалах "Убийство: Жизнь на улице", "Доктор Хаус" и "Бруклин 9-9", скончался в возрасте 61 года.
Читайте в материале, что стало причиной смерти известного актера и что известно Андре Брауэре.
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Андре Брауэр умер: что произошло
Обладатель премии "Эмми" ушел из жизни в понедельник, 11 декабря. По информации публициста Дженнифер Аллен, причиной его смерти стала серьезная, но непродолжительная болезнь. У актера осталась жена, которая также снималась в "Убийственном отделе", и трое детей.
Андре Брауэр: что известно об актере
- Андре Брауэр получил образование в Стэнфордском университете. Позже он поступил в Джульярдскую школу в Нью-Йорке, где началась его актерская карьера.
- Свой дебют в кино Андре Брауэр совершил в 1989 году, появившись в фильме "Слава" о Гражданской войне в США. В этом фильме он исполнил роль Томаса Серлса. Созвездиями актера в этом фильме были Морган Фримэн и Дензел Вашингтон.
- Следующим и успешным проектом для Андре Брауэра стал сериал "Убийственный отдел". За исполнение роли детектива Фрэнка Пэмблтона актер был награжден премией "Эмми".
- Известность Андре Брауэру принесла также роль капитана Рэймонда Холта в полицейской комедийной серии "Бруклин 9-9". Его стойкий и серьезный характер, а также глубокое чувство человечности сделали его персонажа любимцем фанатов, особенно в паре с горячим детективом Джейком Перальтой, которого исполнил Энди Семберг.
- Ранее в разговоре с изданием Variety актер высказал позицию, что для него семья имеет большее значение, чем получение большой главной роли в кино.