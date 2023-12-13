Читайте в матеріалі, що стало причиною смерті відомого актора та що відомо про Андре Брауера.
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Андре Брауер помер: що сталося
Володар премії "Еммі" пішов з життя у понеділок, 11 грудня. За інформацією публіциста Дженніфер Аллен, причиною його смерті стала серйозна, але нетривала хвороба. В актора залишилася дружина, яка також знімалася в "Убивчому відділі", та троє дітей.
Андре Брауер: що відомо про актора
- Андре Брауер здобув освіту в Стенфордському університеті. Пізніше він вступив до Джульярдської школи в Нью-Йорку, де розпочалася його акторська кар'єра.
- Свій дебют у кіно Андре Брауер здійснив у 1989 році, з'явившись у фільмі "Слава" про Громадянську війну в США. У цьому фільмі він виконав роль Томаса Серлса. Співзірками актора в цьому фільмі були Морган Фрімен та Дензел Вашингтон.
- Наступним і найуспішнішим проєктом для Андре Брауера став серіал "Убивчий відділ". За виконання ролі детектива Френка Пемблтона актор був нагороджений премією "Еммі".
- Знаменитість Андре Брауеру принесла також роль капітана Реймонда Холта в поліцейській комедійній серії "Бруклін 9-9". Його стійкий і серйозний характер, а також глибоке почуття людяності зробили його персонажа улюбленцем фанатів, особливо в парі з гарячим детективом Джейком Перальтою, якого виконав Енді Семберг.
- Раніше у розмові з виданням Variety актор висловив позицію, що для нього родина має більше значення, ніж отримання великої головної ролі у кіно.