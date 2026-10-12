Ему было всего 34 года: скончался Ар Джей Митт – звезда культового сериала "Во все тяжкие"

Американский актер Ар Джей Митт, сыгравший Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие", трагически скончался. Уже известна вероятная причина смерти.

Смерть знаменитости подтвердили местные чиновники, сообщает TMZ. В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств гибели актера. По предварительным данным, 34-летний артист покончил жизнь самоубийством в штате Техас.

С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической смерти любимого актера, филантропа и ярого защитника прав людей с инвалидностью, Ар Джей Митта,

– подтвердил информацию представитель актера.

Еще в начале этого месяца Ар Джей Митт проводил время со своим коллегой по сериалу Луисом Монкадой. На совместных снимках в социальных сетях мужчины выглядели счастливыми и улыбчивыми. Ничто не предвещало страшной беды.



Луис Монкада и Ар Джей Митт встречались в начале октября 2026 года / Фото из инстаграма актера

Актер обрел мировую славу благодаря участию в 56 эпизодах сериала "Во все тяжкие", где сыграл Уолтера "Флинна" Уайта-младшего. Опираясь на собственный опыт жизни с церебральным параличом, Митт привнес аутентичность в роль и создал платформу для повышения осведомленности и инклюзии людей с инвалидностью

Ар Джей также снимался в проектах "Дубовая комната" и "Стражи правосудия".



Ар-Джей Митт в сериале "Во все тяжкие" / Фото из инстаграма актера

Помимо актерской деятельности, он активно отстаивал права людей с инвалидностью в Голливуде. В прошлом году Митт сделал предложение своей возлюбленной Кеннеди Суарес после многих лет отношений.

Не так давно ушел из жизни Пресли Гербер – сын Синди Кроуфорд, который боролся с зависимостями.