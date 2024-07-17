Ушел из жизни известный 24-летний украинский актер театра и кино Дарьюш Эслами

16 июля ушел из жизни один из артистов Театра на Подоле, Дарьюш Эслами. Дарьюш был известен не только своей работой на театральной сцене, но и участием в различных телевизионных кинопроектах, благодаря которым его хорошо знали и любили.

Последний раз актер появлялся в социальных сетях за день до своей смерти. Он опубликовал новые фотографии, которые собрали много комментариев и лайков от поклонников.

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Умер Дарьюш Эслами: что известно

Театр на Подоле сообщил о смерти известного актера Дарьюша Эслами.

Сегодня остановилось сердце нашего актера Дарьюша Эслами. Искренние соболезнования родным и близким,

– сообщили его коллеги.

Причину смерти 24-летнего культурного деятеля не раскрыли. Под постом театра, посвященным этому печальному событию, поклонники творчества Дарьюша активно выражают свои соболезнования и делятся воспоминаниями о нем. Вот, что они пишут:

"Даже не верится, он был таким добрым человеком, какой талантливый артист ушел! Покойся с миром"

"Нет слов...мир теряет таких талантливых людей...сил близким Дарика, чтобы пережить это горе. Покойся с миром! Светлая память!"

"Он был не просто талантливым артистом... Он был моим другом! Память о нем никогда не угаснет"

"Спасибо за поддержку на творческом конкурсе, светлая память"

Многие знакомые выразили свои чувства в социальных сетях, отмечая, что не могут поверить в смерть такого яркого актера и доброго человека. Они делились историями и воспоминаниями, которые подчеркивают его талант и доброе сердце.