Умер известный американский актер Дэвид Гейл, известный из сериала "Беверли-Гиллз, 90210"

В возрасте 58 лет скончался Дэвид Гейл, сыгравший в четвертом сезоне сериала "Беверли-Гиллз, 90210" жениха Бренды Уолш - Стюарта Карсона.

Узнайте в материале, выяснили ли причину смерти и что написала в публикации о потере родная сестра актера.

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Умер Дэвид Гейл: что произошло

Согласно сообщению, актер ушел из жизни в субботу, 20 января. Дэвид Гейл скончался в возрасте 58 лет. Пока причина его смерти неизвестна. Впрочем, печальное известие подтвердила сестра Дэвида Кэти Колменарес, опубликовавшая пост в инстаграме.

В моей жизни не было даже дня, чтобы ты не был со мной рядом. Ты всегда был моим лучшим другом, готовым помочь мне с чем угодно. Ты навсегда останешься в моем сердце, я буду скучать по тебе,

– написала Кэти.

Дэвид Гейл – известный американский актер

Его кинокарьера была достаточно успешной и насыщенной, особенно в 90-е годы, когда Дэвид был молод и проявлял огромный интерес к развитию в своей профессии. Он завоевал одобрение режиссеров и профессионально относился к своей работе.

Известный американский актер снискал популярность благодаря своим выступлениям в ролях Стюарта Карсона в сериале "Беверли-Гиллз, 90210" и доктора Джо Скенлона в фильме "Порт-Чарльз". Кроме того, он сыграл в таких фильмах, как