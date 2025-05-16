Звезда фильмов о Джеймсе Бонде умер: что случилось с актером

В киномире, к сожалению, снова потери. Умер актер фильма "Крутой парень" Джо Дон Бейкер.

На момент смерти ему было 89 лет. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание The Guardian.

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Умер Джо Дон Бейкер: что известно

Известный актер Джо Дон Бейкер умер 7 мая 2025 года в возрасте 89 лет. О его смерти сообщили только 15 мая. Как отмечает издание, о смерти актера, не разглашая причин, объявила его семья.

Известно, что он умер в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Бейкер получил известность благодаря ролям в трех фильмах о Джеймсе Бонде, а также был номинирован на престижные кинопремии за свои лучшие роли в сериалах.

Джо Дон был образцом доброты и щедрости. В течение своей жизни Джо Дон коснулся многих жизней своей теплотой и сочувствием, оставив неизгладимый след во всех, кому посчастливилось его знать. 11 лет брака Джо Дона не дали потомства. У него остались родственники в родном Гросбеке, которые вечно будут беречь его память. Его оплакивает небольшой, но очень близкий круг друзей, которые будут вечно скучать по нему,

– говорится в его некрологе.

Бейкер получил первые актерские успехи во второстепенных ролях в популярных вестернах – "Оружие великолепной семерки" (1969) и "Дикие путешественники" (1971).

Прорыв в его карьере произошел в 1973 году, когда он сыграл шерифа Теннесси Буфорда Пассера в фильме "Ходячий высокий" – неожиданном хите проката.

Впоследствии Бейкер вошел в историю как, вероятно, первый американский антагонист в фильмах о Джеймсе Бонде.

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