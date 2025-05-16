На момент смерті йому було 89 років. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання The Guardian.

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Помер Джо Дон Бейкер: що відомо

Відомий актор Джо Дон Бейкер помер 7 травня 2025 року у віці 89 років. Про його смерть повідомили лише 15 травня. Як зазначає видання, про смерть актора, не розголошуючи причин, оголосила його родина.

Відомо, що він помер у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Бейкер здобув популярність завдяки ролям у трьох фільмах про Джеймса Бонда, а також був номінований на престижні кінопремії за свої найкращі ролі в серіалах.

Джо Дон був взірцем доброти та щедрості. Протягом свого життя Джо Дон торкнувся багатьох життів своєю теплотою та співчуттям, залишивши незабутній слід у всіх, кому пощастило його знати. 11 років шлюбу Джо Дона не дали потомства. У нього залишилися родичі в рідному Гросбеку, які вічно берегтимуть його пам'ять. Його оплакує невелике, але дуже близьке коло друзів, які вічно сумуватимуть за ним,

– йдеться в його некролозі.

Бейкер здобув перші акторські успіхи у другорядних ролях в популярних вестернах – "Зброя чудової сімки" (1969) та "Дикі мандрівники" (1971).

Прорив у його кар'єрі стався у 1973 році, коли він зіграв шерифа Теннессі Буфорда Пассера у фільмі "Ходячи високим" – неочікуваному хіті прокату.

Згодом Бейкер увійшов в історію як, ймовірно, перший американський антагоніст у фільмах про Джеймса Бонда.

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