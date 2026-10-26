Внезапно скончался в возрасте 46 лет: скончался актер, озвучивавший Багза Банни и Даффи Дака

Его лицо, возможно, не знали миллионы, зато голос узнавали с первых секунд. Именно благодаря ему легендарный Багз Банни продолжал шутить, Даффи Дак – возмущаться на весь мир, а любимые мультфильмы оставались такими же веселыми, как в детстве. К сожалению, на этот раз новости из мира анимации совсем не смешные.

25 октября внезапно скончался канадский актер озвучивания Эрик Бауза. Ему было всего 46 лет. О смерти знаменитости сообщила его семья в инстаграме, пишет HELLO.

Что известно о смерти Эрика Баузы

Эрик Бауза / Фото gettyimages



Актер скончался в воскресенье, 25 октября 2026 года, в собственном доме в Лос-Анджелесе. По информации судебно-медицинской службы округа Лос-Анджелес, причиной смерти стало гипертензивное сердечно-сосудистое заболевание.

Семья Баузы сообщила, что смерть наступила внезапно, и пообещала впоследствии обнародовать дополнительные подробности.

Чем прославился Эрик Бауза

За более чем 20 лет карьеры актер озвучил сотни анимационных персонажей. Больше всего его знали благодаря мультфильмам Looney Tunes, где он озвучивал Багза Банни, Даффи Дака, Порки Пига, Твити и других любимцев зрителей.

Также Бауза работал над мультфильмами "Кот в сапогах", "Юные титаны, вперед!", "Космический джем: Новое поколение" и "Братья Супер Марио в кино".

За свою работу актер получил три премии "Эмми". А в 2026 году его голос можно было услышать в мультфильме "Coyote vs. Acme".

В Warner Bros. Animation назвали смерть Баузы большой потерей для индустрии. Представители студии подчеркнули, что актер с особым уважением относился к наследию легендарного Мела Бланка, который в свое время озвучивал классических персонажей Looney Tunes.

Напомним, что на днях скончался легендарный украинский актер.