Умер 50-летний актер культового британского ситкома "Офис"

21 февраля известие о смерти выдающегося британского актера и комика Юэна Макинтоша ошеломила его поклонников. Фанаты культового ситкома "Офис" обожали его за непревзойденную роль Кита Бишопа.

Звезде было всего 50 лет. Узнайте в материале, что случилось и где актер провел свои последние дни перед смертью.

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Умер Юэн Макинтош: что произошло

В последнее время Макинтош серьезно болел и даже провел последние дни в доме престарелых. Точную причину смерти знаменитости не разглашают. Однако уже в 2022 году актер поделился в своих соцсетях фотографией из больничной палаты, на которой его тело было обмотано различными проводами.

Боюсь, для меня настали плохие времена, друзья. Будьте там сильными,

– написал тогда актер.



Юэн Макинтош в больнице / Фото из соцсетей актера

Продюсер и близкий друг актера Эд Скотт раскрыл, что перед самой смертью Макинтош проходил лечение и находился под постоянным наблюдением медсестер. Он добавил, что Юэн отличался большой эмпатией, добротой и честностью, и, главное, он был чрезвычайно хорошим человеком.

Юэн Макинтош: что известно об актере

Прорыв в карьере Юэна Макинтоша состоялся, когда его выбрали для роли бухгалтера Кита Бишопа в ситкоме "Офис". Первые серии этого телесериала вышли в 2001 году. Сюжет рассказывает о повседневной жизни офисных работников в вымышленной компании Wernham Hogg.

Также актер принял участие в британских шоу, таких как "Миранда" и "Маленькая Британия", выступал на фестивале "Fringe" в Эдинбурге, а также играл в мюзиклах.

"Офис": смотрите онлайн трейлер ситкома