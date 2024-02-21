Зірці було лише 50 років. Дізнайтесь у матеріалі, що трапилось та де актор провів свої останні дні перед смертю.

Радимо По іншу сторону спорту: фільми і серіали про легенд футболу, які варто переглянути кожному

Помер Юен Макінтош: що сталось

Останнім часом Макінтош серйозно хворів і навіть провів останні дні в будинку для людей похилого віку. Точну причину смерті знаменитості не розголошують. Проте вже у 2022 році актор поділився у своїх соцмережах фотографією з лікарняної палати, на якій його тіло було обмотане різними дротами.

Боюся, для мене настали погані часи, друзі. Будьте там сильними,

– написав тоді актор.



Юен Макінтош в лікарні / Фото з соцмереж актора

Продюсер і близький друг актора Ед Скотт розкрив, що перед самою смертю Макінтош проходив лікування та знаходився під постійним наглядом медсестер. Він додав, що Юен вирізнявся великою емпатією, добротою та чесністю, і, головне, він був надзвичайно хорошою людиною.

Юен Макінтош: що відомо про актора

Прорив в кар'єрі Юена Макінтоша відбувся, коли його обрали для ролі бухгалтера Кіта Бішопа у ситкомі "Офіс". Перші серії цього телесеріалу вийшли у 2001 році. Сюжет розповідає про повсякденне життя офісних працівників у вигаданій компанії Wernham Hogg.

Також актор взяв участь у британських шоу, таких як "Міранда" і "Маленька Британія", виступав на фестивалі "Fringe" в Единбурзі, а також грав у мюзиклах.

"Офіс": дивіться онлайн трейлер ситкому