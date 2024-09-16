После длительной борьбы за жизнь: отошел в мир иной легендарный украинский кинооператор

Умер известный украинский кинооператор-постановщик, заслуженный деятель искусств Украины, кавалер ордена "За заслуги" III степени Леонид Бурлака. Его фильмы оставили глубокий след в истории украинского кино.

Бурлака работал над многими выдающимися лентами, среди которых особенно выделяется фильм "Верность". Эта работа принесла ему международное признание – на Венецианском кинофестивале в 1965 году.

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Умер Леонид Бурлака

Леонид Бурлака ушел из жизни после длительной и тяжелой болезни, оставив после себя светлую память и выдающееся наследие в мире украинского кинематографа. Он был настоящей легендой среди кинооператоров, человеком, который внес огромный вклад в развитие отечественного киноискусства.

Родился Бурлака в октябре 1938 года в Одессе – городе, который он всегда считал своим домом. Как настоящий одессит, он редко покидал родной город, делая это только по важным причинам: то ли для обучения, то ли для участия в киноэкспедициях.

Его имя – в титрах фильмов, которые не только знали все в былые времена, но и помнят и многократно просматривают сегодня, когда прошли десятки лет,

– написали коллеги кинооператора.

Прощание с выдающимся кинооператором Леонидом Бурлакой состоится на территории Одесской киностудии, которая стала местом его многолетней творческой деятельности. Почтить память можно будет 17 сентября, в 12:00.

Одесская киностудия – символическое место для прощания с художником, ведь именно здесь он создал многие из своих незабываемых работ, которые получили признание в Украине и за ее пределами. Многие коллеги, друзей и поклонников придут, чтобы попрощаться с этим талантливым человеком, который оставил глубокий след в мире кино.

Над какими лентами работал покойный кинооператор

Среди его фильмов вы можете знать такие ленты: