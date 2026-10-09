Как сообщает People, причина смерти пока не названа. Известно лишь, что в течение последних месяцев Кернс испытывал проблемы со здоровьем и несколько раз попадал в отделение неотложной помощи. Особенно печально, что всего через несколько дней он должен был снова выйти на сцену Celebration Theatre в Лос-Анджелесе.

Не только "Беверли-Хиллз"

В культовом сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Кернс сыграл персонажа по имени Хэл, однако его карьера была гораздо шире – он снялся в фильмах "Она написала убийство", "Дни нашей жизни", "Тихая пристань" и основал организации в поддержку ВИЧ-положительных художников.



Майкл Кернс / Фото из Instagram



Но за пределами экрана Кернс оставил, возможно, еще более заметный след. Он был одним из первых открытых геев-актеров в Голливуде и публично говорил о своей ориентации еще в 1970-х – в то время, когда такая откровенность могла буквально положить конец карьере.

В 1991 году актер также открыто заявил, что живет с ВИЧ. Кернс объяснял свой поступок желанием бороться со стигмой вокруг болезни, а впоследствии сыграл ВИЧ-положительного героя в сериале.

Кернс оставил после себя дочь Кэтрин, которую усыновил в 1995 году. А через шесть дней после его смерти актер должен был принять участие в фестивале, посвященном истории ЛГБТК+ театра.

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Также недавно стало известно о смерть самой пожилой голливудской звезды.