Американский актер мыльных опер Джон Энистон скончался 11 ноября в пятницу. Причину смерти не разглашают.

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У Дженнифер Энистон умер отец – воспоминания актрисы

На своей странице в инстаграме Дженнифер поделилась трагическим известием с подписчиками. Она опубликовала эмоциональное сообщение со счастливыми фотографиями с детства и настоящего.

Дорогой папа... Джон Энтони Энистон. Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна за то, что ты ушел в небеса с миром – и без боли. И 11.11 не меньше! У тебя всегда был идеальный выбор времени. Это число навсегда будет для меня еще большим смыслом отныне. Я буду любить тебя до конца времен,

– написала актриса.

Дженнифер Энистон с отцом / Фото из инстаграма актрисы

Что известно о Джоне Энистон

Как известно, актер Джон Энистон родился в 1933 году в семье ветерана Первой мировой войны. В два года его семья эмигрировала в США. Там получил театральное образование и служил в ВМС США как офицер разведки.

В 1965 году Энистон женился на американской актрисе Нэнси Доу, а в 1969 году у супругов появилась дочь Дженнифер. В 1980 году пара развелась, однако впоследствии Джон женился снова на Шерри Рунне, родившей от него сына Александра.

Энистон дебютировал в 1960-х годах на телевидении, в основном снимался в сериалах. Признание получил благодаря роли Виктора Кириакиса в мыльной опере "Дни нашей жизни", в которой снимался с 1985 года по настоящее время.

Дженнифер Энистон с отцом / Фото из инстаграма актрисы