Печальную весть сообщили коллеги Никитина. На момент смерти актеру был 61 год.

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Умер Петр Никитин: что известно

По словам его коллег, Петр, кроме того, что был профессиональным актером, также отличался отзывчивостью и был очень надежным человеком.

Это неожиданное известие шокировало наш театр. Зрители театра и кино ценили талант актера и умение перевоплощаться в разные образы, франковцы же будут помнить Петра как хорошего друга и надежного партнера на сцене. Светлая память! Наши искренние соболезнования родным и близким,

– написала команда театра.

Причину смерти пока не называют. А дату и место прощания сообщат позже.

Кто такой Петр Никитин