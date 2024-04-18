Печальную весть сообщили коллеги Никитина. На момент смерти актеру был 61 год.
Смотрите также Украинское спортивное кино: 3 фильма, которые запечатлеются в вашей памяти
Умер Петр Никитин: что известно
По словам его коллег, Петр, кроме того, что был профессиональным актером, также отличался отзывчивостью и был очень надежным человеком.
Это неожиданное известие шокировало наш театр. Зрители театра и кино ценили талант актера и умение перевоплощаться в разные образы, франковцы же будут помнить Петра как хорошего друга и надежного партнера на сцене. Светлая память! Наши искренние соболезнования родным и близким,
– написала команда театра.
Причину смерти пока не называют. А дату и место прощания сообщат позже.
Кто такой Петр Никитин
- Никитин получил образование в Харьковском институте искусств на театральном факультете.
- Выступал в Харьковском государственном академическом драматическом театре, в Центре современного искусства "Новая Сцена", а также в Национальном академическом театре имени Леси Украинки.
- В театре имени Франка актер выступал в постановках "Три товарища" по роману Э.М. Ремарка, "Авантюрист" по пьесе Бронека Бочека, "Житейское море" по пьесе Усай и других.