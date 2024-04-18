Сумну звістку повідомили колеги Нікітіна. Окрім цього, відомо, що на момент смерті актору був 61 рік.
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Помер Петро Нікітін: що відомо
За словами його колег, Петро, крім того, що був професійним актором, також відзначався чуйністю та був дуже надійною людиною.
Ця несподівана звістка шокувала наш театр. Глядачі театру і кіно цінували талант актора та вміння перевтілюватися в різні образи, франківці ж пам'ятатимуть Петра як доброго друга та надійного партнера на сцені. Світла пам'ять! Наші щирі співчуття рідним та близьким,
– написала команда театру.
Причину смерті актора наразі не називають. А дату та місце прощання повідомлять пізніше.
Хто такий Петро Нікітін
- Нікітін здобув освіту у Харківському інституті мистецтв на театральному факультеті.
- Виступав у Харківському державному академічному драматичному театрі, Центрі сучасного мистецтва "Нова Сцена", а також у Національному академічному театрі імені Лесі Українки.
- У театрі імені Франка актор виступав у постановках "Три товариші" за романом Е.М. Ремарка, "Авантюрист" за п'єсою Бронека Бочека, "Житейське море" за п'єсою Усай та інших.