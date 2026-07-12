Как сообщает HELLO, ему было 75 лет. Актер скончался 9 июля в хосписе в Южной Калифорнии, а рядом с ним до последнего была его жена Венди.

В каких фильмах снимался актер



Умер Питер Ван Норден, снимавшийся в фильме "Полицейская академия 2" / imdb



Питер Ван Норден родился в Нью-Йорке в 1950 году, а сниматься начал в конце 70-х. За более чем 40 лет карьеры главных ролей у него почти не было – зато лицо запомнилось. В первую очередь – благодаря роли офицера Винни Штульмана в "Полицейской академии 2" и эпизодической роли в "Голом пистолете 2½".

Среди других работ – драма "Обвиняемый" с Джоди Фостер, вестерн "Roadhouse 66" с Уиллем Дефо, а также роли в культовых сериалах: "Чирс", "Святая Элсвер" и др. Поклонники Стивена Кинга узнают его как Ральфа Брентнера в мини-сериале "Противостояние" 1994 года.

Не только экран

Параллельно с кино и телевидением Ван Норден сделал заметную театральную карьеру – он играл на Бродвее в "Макбете" в Линкольн-центре и в "Святой Иоанне" вместе с Линн Редгрейв.

Также на днях ушла из жизни известная певица Бонни Тайлер.