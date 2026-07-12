Як повідомляє HELLO, йому було 75 років. Актор помер 9 липня в хоспісі в Південній Каліфорнії, а поруч із ним до останнього була дружина Венді.

В яких фільмах знімався актор



Помер Пітер Ван Норден ,який знімався у фільмі "Поліцейська академія 2" / imdb



Пітер Ван Норден народився в Нью-Йорку в 1950 році, а зніматися почав наприкінці 70-х. За понад 40 років кар'єри головних ролей у нього майже не було – зате обличчя запам'яталося. Найбільше – завдяки ролі офіцера Вінні Штульмана в "Поліцейській академії 2" та епізоду в "Голому пістолеті 2½".

Серед інших робіт – драма "Звинувачений" з Джоді Фостер, вестерн "Roadhouse 66" з Віллемом Дефо, а також ролі в культових серіалах: "Чірс", "Свята Елсвер" тощо. Шанувальники Стівена Кінга впізнають його як Ральфа Брентнера в міні-серіалі "Протистояння" 1994 року.

Не тільки екран

Паралельно з кіно та телебаченням Ван Норден мав помітну театральну кар'єру – грав на Бродвеї у "Макбеті" в Лінкольн-центрі та в "Святій Іоанні" разом з Лінн Редгрейв.

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