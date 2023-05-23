Умер известный актер Рэй Стивенсон, игравший украинского мафиози

Британский актер Рэй Стивенсон, известный ролями в сериале "Викинги" и фильме "Три мушкетера", скончался 21 мая в Италии. Ему было всего 58 лет.

Стивенсон родился 25 мая 1964 года в Северной Ирландии. Свою карьеру он начал с участия в телешоу в 1990-х годах, а затем стал актером боевиков в голливудских фильмах, в том числе с 2000-х годов. Причины смерти актера не называют.

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Умер Рэй Стивенсон: биография и фильмография актера

Его первая большая роль в кино пришлась на фильм "Король Артур" (2004 год) режиссера Антуана Фукуа, где он сыграл Дагонета – одного из рыцарей Круглого стола. В этом фильме его персонаж жертвует собой, чтобы помочь Артуру и его братству воинов, где главную роль сыграл Клайв Овен.

Рэй Стивенсон в фильме "Король Артур" / Touchstone Pictures

В 2008 году Стивенсон получил главную роль в фильме Marvel "Каратель: Зона боевых действий", где он исполнил роль наемника Фрэнка Кастла. Фильм первоначально был распространен компанией Lionsgate в Северной Америке, но позже права на вселенную Marvel были приобретены компанией Disney, и персонаж Карателя был представлен в сериале Netflix "Сорваголова". Стивенсон стал третьим актером, сыгравшим Карателя на экране, после Дольфа Лундгрена, впервые исполнившего эту роль в прямом видеорелизе 1989 года, и Томаса Джейна, сыгравшего Карателя в фильме 2004 года. Фильм "Каратель: Зона боевых действий" имел рейтинг PG-13, но не добился большого успеха в прокате, заработав лишь 10,1 миллиона долларов при бюджете в 35 миллионов долларов. Позже Джон Бернтал снялся в сериалах Netflix "Придирка" и "Каратель".

Рэй Стивенсон в сериале "Каратель" / Marvel Studios

В течение 2010-х годов Стивенсон снялся в боевиках, таких как "Книга Илая", "Солдат Джо: Возмездие", "Три мушкетера", а также в фильмах из универсума Marvel – "Тор" и "Дивергент" от Lionsgate. В фильмах "Тор" Стивенсон сыграл героя Асгарда Вольстагга, одного из союзников Тора, которого сыграл Крис Хемсворт. Он появился в первых трех фильмах "Тор", но его персонаж был убит воровкой Хеллой, сыгранной Кейт Бланшетт, в фильме "Тор: Рагнарек". В серии фильмов "Дивергент" Стивенсон исполнил роль Маркуса Итона, лидера фракции "Отречение".

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Недавно Стивенсон появился в фильме "RRR", номинированном на Оскар, где он сыграл роль злого губернатора Скотта Бакстона. Также он появится в сериале Disney+ "Звездные войны: Асока" в роли джедая по имени Бейлан Сколл, перешедшего на темную сторону и ставшего союзником дьявольского гранд-адмирала Трауна. Ранее он озвучивал персонажа Гара Саксона в фильмах "Звездные войны: Повстанцы" и "Звездные войны: Войны клонов".

Некоторые сцены из фильма "RRR" снимали в Киеве. Подробнее по ссылке

По телевидению Стивенсон снялся в исторической драме HBO "Рим" с 2005 по 2007 год, где он исполнил роль Титуса Пулло. В этом сериале он играл римского солдата вместе с Кевином МакКиддом, исполнившим роль Люциуса Воренуса. Шоу получило семь премий Эмми в течение двух сезонов.

Стивенсон сыграл в сериале Showtime "Декстер", где исполнил роль украинского мафиози Исаака Сирка в седьмом сезоне. Он также появился в пиратском сериале "Черные паруса" и в шестом сезоне сериала "Викинги", где исполнил роли Черной Бороды и моряка Озери соответственно.

Кроме упомянутых ролей, в посмертных работах Стивенсона также будут фильмы "1242: Врата на Запад" и "Кассино на Искии".

Рэй Стивенсон в сериале "Декстер" / Showtime