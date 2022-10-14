Умер Робби Колтрейн, который сыграл Хагрида в "Гарри Поттере"

Актер Робби Колтрейн, который стал звездой фильмов о Гарри Поттере, скончался в возрасте 72 лет. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем. Любимец миллионов ушел из жизни в больнице.

Шотландский актер стал звездой многих культовых фильмов. В истории о Гарри Поттере он имел особое место и навсегда запомнился зрителям.

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Умер актер Робби Колтрейн

О смерти актера в пятницу, 15 октября, сообщила его агент. У Робби были проблемы со здоровьем, в 2019 году он оказался в инвалидной коляске из-за острого остеоартрита. Актер находился в больнице под наблюдением медиков, но они не смогли спасти его жизнь.

Робби, пожалуй, лучше всего запомнят в течение следующих десятилетий как Хагрида. Роль, приносившая радость и детям, и взрослым, еженедельно вызвала поток писем от поклонников в течение 20 лет,

– сказала агент актера.

Что известно о болезни Колтрейна

Об остром остеоартрите актер узнал еще в 2016 году. Тогда врачи попросили его сбросить 40 килограммов, чтобы облегчить нагрузку на колено. Сам Робби оптимистично смотрел на ситуацию и говорил, что после операции будет "скакать как эльф".

Самые известные фильмы, в которых сыграл Робби Колтрейн

– это дегенеративная болезнь суставов, которая развивается вследствие разрушения суставного хряща и повреждения других тканей сустава.

Наибольшую популярность Колтрейну принесли фильмы о Гарри Поттере. Также он сыграл в других известных фильмах: