Шотландський актор став зіркою багатьох культових фільмів. В історії про Гаррі Поттера він мав особливе місце і назавжди запам'ятався глядачам.

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Помер актор Роббі Колтрейн

Про смерть актора у п'ятницю, 15 жовтня, повідомила його агентка. Роббі мав проблеми зі здоров'ям, у 2019 році він опинився в інвалідному візку через гострий остеоартрит. Актор перебував у лікарні під наглядом медиків, але вони не змогли врятувати його життя.

Роббі, мабуть, найкраще запам'ятають протягом наступних десятиліть як Геґріда. Роль, яка приносила радість і дітям, і дорослим, щотижня викликала потік листів від шанувальників протягом 20 років,

– сказала агентка актора.

Що відомо про хворобу Колтрейна

Про гострий остеоартрит актор дізнався ще у 2016 році. Тоді лікарі попросили його скинули 40 кілограмів, щоб полегшити навантаження на коліно. Сам Роббі оптимістично дивився на ситуацію та казав, що після операції буде "скакати як ельф".