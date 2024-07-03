Умер известный американский сценарист и лауреат Оскара Роберт Таун

Не стало известного американского сценариста Роберта Тауна. На момент смерти знаменитости было 89 лет.

Он был лауреатом премии Оскар. А самыми выдающимися проектами Тауна стали фильмы "Китайский квартал", "Шампунь" и "Последняя деталь".

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Умер лауреат Оскара Роберт Таун

Звездный сценарист ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе, находясь рядом с семьей. Последним фильмом Роберта Тауна стала мелодрама "Спроси у пыли", которая была основана на романе Джона Фонте о Лос-Анджелесе.

Его жизнь, как и персонажи, которых он создал, была проникновенной, иконоборческой и полностью оригинальной,

– говорил о сценаристе актер Ли Грант.

Особенно популярным был триллер "Китайский квартал", за который он получил премию Оскар. Еще одной награжденной работой был фильм в стиле неонуар "Чайнатаун".

"Китайский квартал": смотрите онлайн трейлер фильма

В течение 1960-х и 1970-х годов сценарист достиг уровня славы, который большинство знаменитостей мечтают получить на протяжении всей своей карьеры. Поэтому его вклад в историю мирового кино – неоценим.