Скончался культовый итальянский режиссер Тинто Брас: ушел из жизни творец "Калигулы"

У режиссера были серьезные проблемы со здоровьем. Об этой утрате итальянскому агентству ANSA сообщили его жена Екатерина Варци и дети Бонифачо и Беатриче. До последнего рядом с режиссером были его близкие. Итальянские СМИ сообщают, что причиной смерти, вероятно, стали осложнения, вызванные тяжелыми хроническими заболеваниями и ослаблением организма.

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Итальянский кинематограф потерял одного из самых смелых и противоречивых художников второй половины XX века. Свой творческий путь Тинто Брасс начал еще в 1960 – 1970-х годах, когда активно экспериментировал с жанрами и снимал авангардное кино.

Режиссер Тинто Брасс ушел из жизни / Фото из открытых источников

Его первые работы получили высокую оценку кинокритиков за новаторский подход, авторский стиль и смелые художественные решения. Однако настоящую всемирную славу, статус мастера провокации и признание миллионов зрителей он завоевал позже, полностью посвятив себя эротическому жанру.

Брасс превратил эротическое кино в настоящее искусство, соединив изысканную визуальную эстетику с глубоким исследованием человеческой чувственности и психологии. Его фильмы отличались сочными красками, юмором и легкостью. Настоящим пиком его карьеры стала масштабная историческая драма "Калигула", которая вызвала немало споров, но навсегда вошла в историю кино.

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Кроме того, режиссер подарил миру такие известные картины, как "Ключ", "Так поступают все" (All Ladies Do It), "Паприка", "Монелла" ("Легкомысленная Лола") и "Нарушая запреты".