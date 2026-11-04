Помер культовий італійський режисер Тінто Брас: пішов з життя творець "Калігули"

Режисер мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Про втрату італійському агентству ANSA повідомили його дружина Катерина Варці та діти Боніфачо й Беатріче. До останнього з режисером поруч були його близькі. Італійські медіа повідомляють, що причиною смерті ймовірно стали ускладнення через тяжкі хронічні хвороби та ослаблення організму.

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Італійський кінематограф втратив одного з найсміливіших та найсуперечливіших митців другої половини XX століття. Свій творчий шлях Тінто Брас розпочав ще у 1960 – 1970-х роках, коли активно експериментував із жанрами та знімав авангардне кіно.

Режисер Тінто Брасс пішов з життя / Фото з відкритих джерел

Його перші роботи здобули високі оцінки кінокритиків за новаторський підхід, авторський стиль і сміливі художні рішення. Проте справжню всесвітню славу, статус майстра провокації та визнання мільйонів глядачів він виборов пізніше, повністю присвятивши себе еротичному жанру.

Брас перетворив еротичне кіно на справжнє мистецтво, поєднавши вишукану візуальну естетику з глибоким дослідженням людської чуттєвості та психології. Його фільми відрізнялися соковитими фарбами, гумором та легкістю. Справжнім піком його кар'єри стала масштабна історична драма "Калігула", яка викликала чимало суперечок, але назавжди увійшла в історію кіно.

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Окрім цього, режисер подарував світові такі відомі стрічки, як "Ключ", "Так чинять усі" (All Ladies Do It), "Папріка", "Монелла" ("Легковажна Лола") та "Порушуючи заборони".