Ушел из жизни актер фильма "Крепкий орешек 2"

Американский актер Том Бауэр ушел из жизни в возрасте 86 лет. Его самые знаковые роли – доктор Кэтриса Уилларда в сериале "Уолтоны" и уборщик Марвин, который помог Джону Макклейну остановить террористов в фильме "Крепкий орешек 2".

Известный актер умер во сне 30 мая в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила его невестка Мэри Миллер.

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Умер Том Бауэр

У Тома Бауэра осталось двое детей, которые продолжают его наследие, а также четверо внуков. В прошлом году он понес тяжелую утрату. Его жена, с которой он прожил много счастливых лет, умерла в возрасте 75 лет.

А теперь невестка актера сообщила, что на днях не стало и самого Тома Бауэра.

Что известно о Томе Бауэре

Он родился 3 января 1938 года в Денвере, штат Колорадо. С юных лет он мечтал стать профессиональным игроком в бейсбол, но со временем понял, что ему не хватает таланта для достижения этой цели. Однако его страсть к выступлениям на сцене и экране не угасала. В 1956 году Томас принял важное решение и переехал в Нью-Йорк, где поступил в престижную Американскую академию драматического искусства.

Именно здесь он начал свое путешествие в мир актерства, которая в конце концов принесла ему признание и славу. Благодаря своей настойчивости, таланту и преданности искусству, Бауэр стал известным актером, чьи роли запомнились многим зрителям. Его непревзойденные выступления на экране оставили неизгладимый след в сердцах поклонников кино, и он навсегда останется в памяти тех, кто ценит настоящее мастерство на экране.