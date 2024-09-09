Умер заслуженный артист Украины Валерий Бассель, снявшийся более чем в 60 фильмах и сериалах

В воскресенье, 8 сентября, умер заслуженный артист Украины, актер и режиссер Валерий Бассель. Актера не стало на 86-м году жизни.

Сейчас коллеги и ученики Валерия Басселя прощаются с ним, отмечая его неоценимый вклад в искусство и его неоценимое влияние на развитие театрального и кинематографического процесса в Украине. Его память будет жить в творчестве и воспоминаниях всех, кто знал и ценил его таланты.

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Умер Валерий Бассель: что известно

В театре подтвердили, что Валерий Бассель был не только заслуженным артистом Украины, но и выдающимся актером, режиссером, и педагогом. Он оставил глубокий след в мире театра, став неповторимой творческой личностью, настоящим гуру Одесского театра. Его вклад в искусство был значительным и многогранным, поскольку он не только выступал на сцене, но и передавал свои знания и опыт следующим поколениям актеров.

Валерий Бассель ушел в другие миры. Легендарная фигура театральной Одессы, он творил замечательный отдельный мир – еврейский театр Басселя. Видела там несколько спектаклей, когда была совсем подростком, в начале театрального пути в Одессе. Я навсегда помню ту интонацию, ту нежность, ту фантазию, которая оживала в маленьком пространстве, и тогда казалось, что возможно все,

– написала актриса Мария Хомутова.

Во время своей карьеры в театре он проявил себя как талантливый актер и режиссер, получив признание и любовь зрителей.

Бассель также оставил заметный след в кинематографе, отличившись ролями в многочисленных фильмах и сериалах. Среди его известных работ – такие проекты как "Место встречи изменить нельзя", "Волшебный голос Джельсомино", "Лопнувший трест, ", "Огненные дороги", "Зеленый фургон", "Фанат" и "Неустановленное лицо" и другие.

Его вклад в искусство и кинематографический процесс останется в памяти многих как яркая и вдохновляющая часть культурного наследия.