Зараз колеги та учні Валерія Басселя прощаються з ним, відзначаючи його неоціненний внесок у мистецтво і його неоціненний вплив на розвиток театрального та кінематографічного процесу в Україні. Його пам'ять житиме у творчості та спогадах всіх, хто знав і цінував його таланти.

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Помер Валерій Бассель: що відомо

У театрі підтвердили, що Валерій Бассель був не лише заслуженим артистом України, але й видатним актором, режисером, і педагогом. Він залишив глибокий слід у світі театру, ставши неповторною творчою особистістю, справжнім гуру Одеського театру. Його внесок у мистецтво був значним і багатогранним, оскільки він не лише виступав на сцені, але й передавав свої знання та досвід наступним поколінням акторів.

Валерій Бассель пішов в інші світи. Легендарна фігура театральної Одеси, він творив чудовий окремий світ – єврейський театр Басселя. Бачила там декілька вистав, коли була зовсім підлітком, на початку театрального шляху в Одесі. Я назавжди пам'ятаю ту інтонацію, ту ніжність, ту фантазію, яка оживала в маленькому просторі, і тоді здавалось, що можливо все,

– написала акторка Марія Хомутова.

Під час своєї кар'єри в театрі він проявив себе як талановитий актор і режисер, здобувши визнання та любов глядачів.

Бассель також залишив помітний слід у кінематографі, відзначившись ролями в численних фільмах і серіалах. Серед його відомих робіт – такі проєкти як "Місце зустрічі змінити не можна", "Чарівний голос Джельсоміно", "Трест, що лопнув", "Вогненні дороги", "Зелений фургон", "Фанат" та "Невстановлена особа" та інші.

Його внесок у мистецтво і кінематографічний процес залишиться в пам'яті багатьох як яскрава і натхненна частина культурної спадщини.