Актер и гитарист скончался в возрасте 75 лет в своем доме поздно вечером в понедельник, 21 ноября. Причину смерти пока не разглашают.

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Что известно о Вилко Джонсоне

10 лет назад Вилко заболел раком поджелудочной железы. Однако тогда знаменитость отказалась от химиотерапии, чтобы отправиться в прощальный тур.

Решение было довольно простым – химиотерапия могла лишь продлить мою жизнь на относительно короткий период, и я подумал, что лучше наслаждаться оставшимся у меня здоровьем,

– сказал он в интервью BBC Radio 5 Live.

Однако более поздние тесты показали, что рак поджелудочной железы гитариста на самом деле был редкой и менее агрессивной нейроэндокринной опухолью. Он перенес 11-часовую операцию, во время которой ему удалили поджелудочную железу, селезенку, части желудка и кишечника, и в 2014 году ему сказали, что здоров. "Теперь я трачу свое время, постепенно примиряясь с идеей, что моя смерть неизбежна, что я буду жить дальше", – сказал он в этом году.

Музыкант продолжал выступать вживую до прошлого месяца, а 18 октября дал свой последний концерт в лондонском Shepherd's Bush Empire. Смерть Джонсона подтвердило издание BBC и его представителей.

В заявлении, которое они обнародовали, отмечено: "Спасибо за уважение к частной жизни семьи Вилко в это очень печальное время, и благодарю всех вас за огромную поддержку на протяжении всей невероятной жизни Вилко".



Умер Вилко Джонсон / Скриншот твита

Вилко Джонсон и "Игра престолов"

Вилко Джонсон дебютировал в кино в 2011 году. Именно тогда его избрали на роль немого палача Илина Пейна, который по сюжету должен был отрубить голову лорду Севера Неду Старку. Он появился в шоу в трех сериях первого одной серии второго сезонов:

"Королевская дорога" (1 сезон);

"Беёлор" (1 сезон);

"Пламя и кровь"(1 сезон);

"Блэкуотер" (2 сезон).

The Halstead Gazette процитировала слова Вилка: "Они (продюсеры, – 24 канал) сказали, что им нужен кто-то действительно зловещий, который будет ходить и смотреть с кинжалами на людей, прежде чем убить их". "Это упростило задачу. Я всегда смотрю на людей, это моя вторая натура", – комментировал он.



Вилко Джонсон в "Игре престолов" / Кинориум

Воспоминания коллег

Роджер Долтри из The Who, записавший с Джонсоном альбом, вошедший в тройку лучших в 2014 году, сказал, что музыка его друга будет "жить". "Больше всего на свете Вилко хотел быть поэтом", – сказал он в своем заявлении. "Мне повезло, что я знал его и был моим другом. Его музыка живет, но на этот раз не избежать последнего занавеса".

Гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж написал в твиттере, что ему "печально слышать о смерти Вилка Джонсона", напомнив, что атмосфера была "наэлектризована", когда он увидел выступление покойного гитариста в Камдене в 2013 году.