О смерти Анук Эме сообщила ее дочь Мануэла Папатакис. Она опубликовала некролог в своих социальных сетях, выразив скорбь и поделившись печальными новостями с многочисленными поклонниками и друзьями.

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Умерла Анук Эме: что известно

В своих социальных сетях дочь покойной актрисы решила не сообщать причины смерти. Она ограничилась лишь упоминанием о потере, оставляя эту информацию частной.

С моей дочерью Галаад и моей внучкой Милой мы с большой грустью сообщаем о смерти моей матери Анук Эме. Я была рядом с ней, когда она умерла сегодня утром в своем доме в Париже,

– говорится в заявлении дочери актрисы.

Что известно о карьере звездной актрисы

В течение практически 70-летней карьеры в кинематографе, актриса сыграла в 74 фильмах и сериалах. Свою дебютную роль Николь Франсуаз Флоренс Дрейфус, которая позже выбрала псевдоним Анук Эме, она исполнила в возрасте 13 лет в фильме "Дом на море", вышедшем в 1946 году.

В 1959 году Анук Эме сыграла в фильме "Сладкая жизнь" Федерико Феллини, а в 1963 году она снялась в "Восемь с половиной", также режиссера Феллини.

За свою роль в фильме "Мужчина и женщина" Клода Лелуша, Анук Эме получила премию BAFTA несколько лет спустя. Этот фильм, где она играла с Жан-Луи Трентиньян, получил многочисленные награды, включая Оскар и Гран-при Каннского кинофестиваля. В 1980 году на Каннском фестивале Эме получила награду за лучшую актрису за свою работу в фильме "Прыжок в пустоту" Марко Беллоккио.

Ее вклад в киномир был чрезвычайно большим. Поэтому все члены кинообщества выражают соболезнования по поводу ее потери.