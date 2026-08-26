Музыкальное наследие Долли Партон можно слушать годами, но ее карьера не ограничивалась сценой. Она успела стать настоящей кинозвездой – причем с той самой фирменной улыбкой, юмором и способностью появляться в кадре так, будто он с самого начала принадлежал ей. 24 Канал решил вспомнить пять фильмов, в которых Долли Партон оставила свой яркий след.

"С утра до вечера / С 9 до 5"

Год: 1980

IMDb: 6,9

Жанр: комедия



"С утра до вечера / С 9 до 5" / Фото imdb



Именно с этого фильма фактически началась большая кинокарьера Партон. И начало было максимально эффектным: она сыграла секретаршу Дорали Родс, которая вместе с героинями Джейн Фонды и Лили Томлин решает немного "перенастроить" офисную жизнь после того, как их босс переходит все возможные границы.

Три женщины, один сексистский начальник и большой желание наконец-то перестать терпеть его выходки. Звучит как корпоративный тренинг по охране труда, но на самом деле это одна из самых известных комедий 1980-х.

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И, конечно же, именно здесь прозвучала легендарная песня "9 to 5", написанная Партон.

Что говорят критики: "9 to 5" получил 70 % от критиков на Rotten Tomatoes, а критики платформы называют его хорошо сыгранной комедией, которая метко высмеивает гендерные роли на работе. Критики отдельно отмечали дебют Партон. Роджер Эберт назвал ее прирожденной кинозвездой.

"Лучший бордель в Техасе"

Год: 1982

IMDb: 6,1

Жанр: комедия, мюзикл



"Лучший бордель в Техасе" / Фото imdb



Название уже намекает, что спокойного семейного вечера здесь не будет. Долли сыграла Мону Стенгли – владелицу знаменитого борделя "Chicken Ranch", который внезапно оказался под угрозой закрытия после атаки телевизионного проповедника.

На защиту заведения встает местный шериф Эд Эрл Додд в исполнении Берта Рейнольдса. И здесь начинается классическая американская история о морали, политике, деньгах и весьма специфическом понимании слова "порядочность".

Что говорят критики: фильм имеет рейтинг 52% на Rotten Tomatoes, а критики в свое время отнеслись к нему довольно прохладно. Платформа отмечает, что у фильма есть яркие моменты и привлекательный актерский состав, но он уступает сценическому оригиналу.

"Страз / Горный хрусталь"

Год: 1984

IMDb: около 4,1

Жанр: комедия, мюзикл

"Страз / Горный хрусталь" / Фото imdb



Здесь Долли Партон встретилась с… Сильвестром Сталлоне. И этого уже достаточно, чтобы понять: перед нами не просто кино, а культурный эксперимент.

Партон играет кантри-певицу Джейк Феррис, которая заключает пари: она сможет сделать из случайного нью-йоркского таксиста Ника Мартинелли настоящую звезду кантри всего за две недели.

Проблема лишь в том, что Ник не умеет петь. Зато у него есть характер. И, судя по фильму, очень много свободного времени.

Что говорят критики: критики особо не пощадили фильм. Metacritic – 36/100, на Rotten Tomatoes фильм собрал всего 19%. Роджер Эберт поставил фильму лишь одну звезду из четырех, хотя признал, что у Партон потрясающая энергия и голос.

"Стальные магнолии"

Год: 1989

IMDb: 7,3

Жанр: комедия, драма



"Стальные магнолии" / Фото imdb



А вот здесь уже без шуток. Долли сыграла Труви Джонс – владелицу салона красоты в маленьком городке Луизианы, где несколько женщин встречаются, обсуждают жизнь, сплетничают и поддерживают друг друга, когда она вдруг перестает походить на веселую американскую комедию.

В центре истории – Шелби, молодая женщина с диабетом, ее мать М'Линн и их подруги. Свадьба, семья, беременность, болезнь, потери – фильм постепенно переходит от легких разговоров в салоне к очень эмоциональной драме.

Что говорят критики: фильм имеет 73% на Rotten Tomatoes. Критики называют Партон одной из самых естественных актрис в фильме.

"Радостный шум"

Год: 2012

IMDb: 5,8

Жанр: комедия, драма, мюзикл



"Радостный шум" / Фото imdb



История разворачивается вокруг церковного хора, который испытывает финансовые трудности и пытается победить в национальном конкурсе. Две сильные женщины – Ви Роуз и Ги Джи – имеют совершенно разные взгляды на музыку, поэтому подготовка к конкурсу превращается в небольшую музыкальную войну.

Что говорят критики: фильм получил всего 32% на Rotten Tomatoes. Критики, впрочем, сошлись во мнении в одном: музыкальные номера удачны, а химия между Куин Латифой и Долли Партон – одно из главных достоинств фильма.

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