Умерла "самая красивая женщина в мире" и легенда кино – актриса Джина Лоллобриджида

Итальянская актриса, фотожурналистка и скульптор Джина Лоллобриджида скончалась 16 января 2023 года в Италии. Ей было 95 лет. Причина смерти неизвестна.

Джина Лоллобриджида, известная как "самая красивая женщина в мире" и европейский секс-символ, после 1946 стала звездой американского кино, а позже сделала вторую карьеру как художник и режиссер. За свою творческую жизнь звезда завоевала немало премий и престижных наград. В 2018 году актриса получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде под номером 2628.

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Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Дженнаро Санджулиано, Министр культуры Италии, в своем твиттере написал: "Прощай, дева большого экрана".

Джина Лоллобриджида снялась в более чем 50 европейских фильмах. В 1953 году она сыграла жену Гамфри Богарта в ленте "Победы дьявола". Тогда же обратила на себя внимание в картине "Фанфан-тюльпан", из-за чего ее поместили обложку журнала Time в 1954 году.

Фильм La Donna Piu Bella del Mondo 1955 дал ей голливудское прозвище "самая красивая женщина в мире", составив конкуренцию Элизабет Тейлор. Эта лента принесла ей первую большую актерскую награду – "Давид ди Донателло", итальянский эквивалент Оскара.

Джина Лоллобриджида в фильме "Самая красивая женщина на свете" / Фото Кинориум

В 1955 году была номинирована на премию BAFTA как лучшая иностранная актриса в фильме "Хлеб, любовь и фантазия". А в 1961 году получила награду "Генриетта" на Золотом глобусе за фильм "Приходи в сентябре". В период 1950 – 1990 годов актриса сыграла в следующих лентах:

"Собор Парижской Богоматери";

"Бурное море";

"Верная жена";

"Султаны";

"Сто и одна ночь Симона Синема".

В 1990-х годах Лоллобриджида ушла на пенсию и перестала сниматься в кино. В апреле 2000 года она рассказала журналу Parade: "Я училась живописи и скульптуре в школе и ошибочно стала актрисой... У меня было много любовников и у меня по-прежнему романы. Я очень развращена. Всю жизнь у меня было очень много поклонников". 16 октября 1999 года Джина Лоллобриджида была назначена послом доброй воли. FAO.

Однако в 2011 году звезда исполнила камео в комедийном фильме "Блокбастер".

Джина Лоллобриджида / Insider