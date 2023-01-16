Джина Лоллобріджіда, відома як "найкрасивіша жінка у світі" та європейський секс-символ, після 1946 року стала зіркою американського кіно, а пізніше зробила другу кар'єру як художник і режисер. За своє творче життя зірка здобула чимало премій та престижних нагород. У 2018 році актриса отримала свою зірку на Алеї слави в Голлівуді під номером 2628.

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Померла італійська акторка Джина Лоллобріджіда

Дженнаро Санджуліано, Міністр культури Італії, у своєму твітері написав: "Прощавай, діва великого екрана".

Джина Лоллобріджида знялася у понад 50 європейських фільмів. У 1953 році вона зіграла дружину Гамфрі Боґарта у стрічці "Перемоги диявола". Тоді ж привернула до себе увагу у картині "Фанфан-тюльпан", через що її помістили обкладинку журналу Time у 1954 році.

Фільм La Donna Piu Bella del Mondo 1955 року дав їй голлівудське прізвисько: "найкрасивіша жінка у світі", склавши конкуренцію Елізабет Тейлор. Ця стрічка принесла їй також першу велику акторську нагороду – "Давід ді Донателло", італійський еквівалент Оскара.

Джина Лоллобріджида у фільмі "Найкрасивіша жінка на світі" / Фото Кіноріум

У 1955 році також була номінована на премію BAFTA як найкраща іноземна актриса у фільмі "Хліб, любов і фантазія". А у 1961 році отримала нагороду "Генрієтта" на Золотому глобусі за фільм "Приходь у вересні". У період 1950 – 1990 років актриса зіграла у таких стрічках:

"Собор Паризької Богоматері";

"Бурхливе море";

"Вірна дружина";

"Султани";

"Сто і одна ніч Симона Синема".

У 1990-х роках Лоллобриджида пішла на пенсію та перестала зніматися в кіно. У квітні 2000 року вона розповіла журналу Parade: "Я вчилася живопису і скульптурі в школі й помилково стала акторкою… У мене було багато коханців і у мене, як і раніше, романи. Я дуже розбещена. Все життя у мене було дуже багато шанувальників". 16 жовтня 1999 року Джина Лоллобриджида була призначена послом доброї волі FAO.

Проте у 2011 році зірка виконала камео у комедійному фільмі "Блокбастер".

Джина Лоллобріджида / Insider