О смерти артистки сообщил театральный критик Василий Неволов. Галина Яблонская родилась 2 января 1928 года в Умани. Ее знакомство с театром началось невероятно рано: уже в 1936 году она сыграла Топси в спектакле "Хижина дяди Тома" в Винницком государственном театре.



Галина Яблонская / Фото facebook.com/vnevolov



Впоследствии актриса работала в театрах Могилева-Подольского, Винницы и Днепра, а в 1951 году присоединилась к Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко. С этой сценой ее жизнь была связана более 70 лет.

Яблонская была ученицей легендарного Амвросия Бучмы. Среди ее известных сценических ролей – София в "Безталанной", Маруся в "Марусе Богуславке", Галя в "Назаре Стодоле" и леди Макдуф в "Макбете".

Не только театр

Зрители могли видеть актрису и в кино. Она снималась в фильмах "Радуга", "Безталанная", "Не суждено" и "Уступи место".

Помимо актерской работы, Яблонская основала Героический театр "Память" и возглавляла международный проект-конкурс "Тарас Шевченко объединяет народы".

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