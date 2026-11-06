Снималась вместе с Памелой Андерсон и играла в сериале "Беверли-Хиллз": скончалась 50-летняя актриса Киммари Джонсон

Голливуд вновь прощается с актрисой, чье лицо знакомо поклонникам культовых фильмов и сериалов 90-х и 2000-х годов. Киммари Джонсон, которая в свое время снималась вместе с Памелой Андерсон и Эштоном Кутчером, ушла из жизни в возрасте 50 лет.

Американская актриса и модель Киммари Джонсон скончалась 4 ноября 2026 года из-за проблем с сердцем. Как сообщает TMZ со ссылкой на племянницу знаменитости Ронду Скотт, 27 октября актрисе стало плохо в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Киммари Джонсон / Фото из Instagram Киммари Джонсон



Джонсон срочно госпитализировали в медицинский центр Cedars-Sinai, где врачи диагностировали состояние, связанное с аневризмой. Через неделю ее сердце остановилось. Официальную причину смерти пока не подтвердили.

Почему запомнилась Киммари Джонсон

Актерскую карьеру Джонсон начала в конце 90-х. В 1998 году она появилась в эпизоде культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210", а впоследствии сыграла в сериале "V.I.P." с Памелой Андерсон.

В 2000 году актриса получила небольшую роль в комедии "Где моя тачка, чувак?", где снимались Эштон Катчер и Шон Уильям Скотт.

Помимо кино, Джонсон работала моделью и развивала собственный косметический бренд SkinGlow by Kimmarie. Еще в августе 2026 года она появилась на обложке журнала Grazia Slovenia.

В Киммаре остался сын Кэмерон. Родные вспоминают ее как чрезвычайно жизнерадостного человека, который дарил положительные эмоции всем вокруг.

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