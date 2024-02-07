В семье знаменитой украинской актрисы случилось горе

Известная украинская актриса Римма Зюбина поделилась печальным известием. В мир иной отошла ее мама Вера.

Только 2 января женщине исполнилось 85 лет. В то же время уже через месяц, 3 февраля, она умерла.

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Умерла мама Риммы Зюбиной

Она отошла в вечность на 85-м году жизни, находясь на лечении в одной из клиник Ужгорода.

В "последний день" к мамуле в больницу пришли мои ужгородские подружки и сделали для меня селфи. Написали, что покормили маму, что ей лучше, щечки розовые. Я спросила, надо ли мне ехать в Ужгород, потому что готова была. Но такое светлое фото говорило, что все будет хорошо. Через два часа после этого последнего фото, мама уснула и чудо уже не произошло,

– отметила актриса.

Зюбина объяснила, что именно война имела негативные последствия для здоровья ее мамы. Актриса призналась, что в мае 2022 женщина была в крайне тяжелом состоянии. Римма даже приезжала в Ужгород прощаться с мамой, но впоследствии она выздоровела. Ситуация ухудшилась в декабре 2023 года, когда в квартире Веры Зюбиной произошел пожар. Стресс, возникший после этого случая, привел к ухудшению здоровья женщины.

Творческий путь Риммы Зюбиной