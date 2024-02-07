В семье знаменитой украинской актрисы случилось горе
Источник:Римма Зюбина
Известная украинская актриса Римма Зюбина поделилась печальным известием. В мир иной отошла ее мама Вера.
Только 2 января женщине исполнилось 85 лет. В то же время уже через месяц, 3 февраля, она умерла.
Вас также может заинтересовать Что посмотреть после работы: 5 новых фильмов для хорошего настроения
Умерла мама Риммы Зюбиной
Она отошла в вечность на 85-м году жизни, находясь на лечении в одной из клиник Ужгорода.
В "последний день" к мамуле в больницу пришли мои ужгородские подружки и сделали для меня селфи. Написали, что покормили маму, что ей лучше, щечки розовые. Я спросила, надо ли мне ехать в Ужгород, потому что готова была. Но такое светлое фото говорило, что все будет хорошо. Через два часа после этого последнего фото, мама уснула и чудо уже не произошло,
– отметила актриса.
Зюбина объяснила, что именно война имела негативные последствия для здоровья ее мамы. Актриса призналась, что в мае 2022 женщина была в крайне тяжелом состоянии. Римма даже приезжала в Ужгород прощаться с мамой, но впоследствии она выздоровела. Ситуация ухудшилась в декабре 2023 года, когда в квартире Веры Зюбиной произошел пожар. Стресс, возникший после этого случая, привел к ухудшению здоровья женщины.
Творческий путь Риммы Зюбиной
- Будущая актриса родилась в Ужгороде. В то же время ее мама с Черниговщины, а отец – из Сум.
- В 19 лет Зюбина начала актерскую карьеру, присоединившись к Закарпатскому областному музыкально-драматическому театру.
- В 1992 году актриса дебютировала в кино в фильме Дмитрия Томашпольского "О безумной любви, снайпере и космонавте".
- На протяжении своей карьеры, охватывающей более двадцати лет, Римма снялась примерно в 90 телевизионных фильмах и семи полнометражных лентах.
- Главная роль в фильме "Гнездо горлицы" (2016) принесла победу Зюбиной в номинации "Лучшая актриса" на кинопремии "Золотой волчок".
- Одна из последних работ актрисы – роль бабушки в военной драме "Юрик" о 11-летнем мальчике, который, спасаясь из охваченного войной Мариуполя, в течение 15 дней добирается до границы Украины.