Лише 2 січня жінці виповнилося 85 років. Водночас вже через місяць, 3 лютого, вона померла.

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Померла мама Римми Зюбіної

Вона відійшла у вічність на 85-му році життя, перебуваючи на лікуванні в одній з клінік Ужгорода.

В "останній день" до мамулі в лікарню прийшли мої ужгородські подружки й зробили для мене селфі. Написали, що погодували маму, що їй краще, щічки рожеві. Я запитала, чи треба мені їхати до Ужгорода, бо готова була. Але таке світле фото говорило, що все буде добре. За дві години після цього останнього фото, мама заснула і дива вже не сталося,

– зазначила акторка.

Зюбіна пояснила, що саме війна мала негативні наслідки для здоров'я її мами. Акторка зізналася, що в травні 2022 жінка була у вкрай важкому стані. Римма навіть приїжджала в Ужгород прощатися з мамою, але згодом вона одужала. Ситуація погіршилася в грудні 2023 року, коли у квартирі Віри Зюбіної сталася пожежа. Стрес, що виник після цього випадку, призвів до погіршення здоров'я жінки.

Творчий шлях Римми Зюбіної