Умерла Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл в "Гарри Поттере"

Британская актриса Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет. Она была известной благодаря роли профессора Макгонегел в фильмах о Гарри Поттере.

О потере сообщила ее семья, пишет BBC. Ее сыновья Тоби Стивенс и Крис Ларкинс выступили с публичным заявлением. Звезды "Гарри Поттера" и сериала "Аббатство Даунтон" не стало в пятницу, 27 сентября.

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Мэгги Смит умерла в больнице. В последние мгновения жизни рядом с ней были друзья и семья.

У нее осталось двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей чрезвычайной матери и бабушки,

– сообщили сыновья актрисы.

Родные поблагодарили за все теплые сообщения и поддержку, а также попросили уважать частную жизнь семьи в это непростое время.



Мэгги Смит в роли профессора Макгонагалл / Фото Warner Bros. Entertainment

Чем известна Мэгги Смит

Мэгги Смит – одна из самых известных британских актрис театра и кино. Она дважды получала премию Оскар, обладательница семи премий BAFTA и четырех наград премий Эмми. Мэгги Смит – кавалер Ордена кавалеров почета и Дама-Командор Ордена Британской империи.

Мэгги Смит родилась в семье секретарши и патолога. Училась в Оксфорде, именно там впервые выступила на сцене. Ее дебютом в кино стала главная роль Бриджит Говард в драме "Некуда идти".

Любимицей зрителей, а особенно младшего поколения, Мэгги Смит стала благодаря роли профессора Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере. Актриса приняла участие во всех частях саги. Еще одну волну популярности принесла роль графини Грэнтэм из сериала "Аббатство Даунтон".

Мэгги Смит в "Аббатстве Даунтон" / Кадр из сериала