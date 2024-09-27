Про втрату сповістила її сім'я, пише BBC. Її сини Тобі Стівенс та Кріс Ларкінс виступили з публічною заявою. Зірки "Гаррі Поттера" та серіалу "Абатство Даунтон" не стало у п'ятницю, 27 вересня.

До слова Пішла із життя Олександра Ковальова – українська поетка та тітка Сергія Жадана

Меггі Сміт померла у лікарні. В останні миті життя поряд з нею були друзі та родина.

У неї залишилося двоє синів і п'ятеро люблячих онуків, які спустошені втратою своєї надзвичайної матері й бабусі,

– повідомили сини акторки.

Рідні подякували за всі теплі повідомлення та підтримку, а також попросили поважати приватне життя сім'ї в цей непростий час.



Меггі Сміт у ролі професорки Макґонеґел / Фото Warner Bros. Entertainment

Чим відома Меггі Сміт

Меггі Сміт – одна з найвідоміших британських акторок театру та кіно. Вона двічі отримувала премію Оскар, володарка семи премій BAFTA та чотирьох нагород премій Еммі. Меггі Сміт – кавалер Ордена кавалерів пошани та Дама-Командор Ордена Британської імперії.

Меггі Сміт народилась у сім'ї секретарки та патолога. Навчалася в Оксфорді, саме там вперше виступила на сцені. Її дебютом в кіно стала головна роль Бріджит Говард у драмі "Нікуди іти".

Улюбленицею глядачів, а особливо молодшого покоління, Меггі Сміт стала завдяки ролі професорки Мінерви Макґонеґел у серії фільмів про Гаррі Поттера. Акторка взяла участь у всіх частинах саги. Ще одну хвилю популярності принесла роль графині Грентем з серіалу "Абатство Даунтон".

Меггі Сміт в "Абатстві Даунтон" / Кадр з серіалу