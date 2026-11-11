Умерла бывшая возлюбленная Роберта Де Ниро, родившая ему близнецов: модели было 74 года

Мир моды и Голливуд прощаются с Туки Смит – актрисой, моделью и бывшей возлюбленной Роберта Де Ниро. Женщина, которая в свое время покоряла подиумы, снималась в популярных сериалах и почти десятилетие была рядом с одним из самых известных актеров мира, скончалась в возрасте 74 лет.

Как сообщает Page Six, Туки Смит скончалась 4 ноября 2026 года после длительной борьбы с рассеянным склерозом. Печальную новость подтвердили ее 31-летние дети – близнецы Джулиан и Эйрин, которых она родила от Роберта Де Ниро.

В совместном заявлении они назвали мать выдающейся женщиной, оставившей заметный след в американской моде и культуре. Эйрин также опубликовала архивное фото с мамой в инстаграме, сопроводив его трогательным признанием в любви.

От модных подиумов до Голливуда

Туки Смит родилась 25 сентября 1952 года в Филадельфии. Настоящее имя звезды – Дорис А. Смит, а необычное прозвище ей подарила бабушка.

Роберт де Ниро и Туки Смит / Фото BACKGRID



В 1970-х она начала карьеру модели и быстро стала заметной фигурой в индустрии. Смит появлялась на страницах Vogue, Cosmopolitan, Ebony и других известных журналов, сотрудничала с Givenchy, Thierry Mugler и Issey Miyake. В 1978 году универмаг Bloomingdale's назвал ее моделью года.

Впоследствии Туки решила попробовать себя в актерстве. Она снималась в сериалах "Полиция Майами" и "227", а также в фильмах "Квартира Джо" и "Жена священника".

Почти десять лет с Робертом Де Ниро

С Робертом Де Ниро Туки Смит была в отношениях с 1988 по 1996 год. Пара так и не поженилась, однако в 1995 году у них родились близнецы Джулиан и Эйрин.

Роберт Де Ниро и Туки Смит с детьми / Фото из инстаграма



Несмотря на роман с одним из самых влиятельных мужчин Голливуда, Смит пыталась строить собственную карьеру и не хотела оставаться лишь "девушкой Роберта Де Ниро".

Помимо модельной карьеры и актерства, она даже попробовала себя в ресторанном бизнесе. В Нью-Йорке открыла заведение под собственным именем, которое, впрочем, просуществовало всего два года.

Также не так давно Ушла из жизни звезда фильма "Район Беверли-Гилз".