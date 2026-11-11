Померла колишня кохана Роберта Де Ніро, яка народила йому близнюків: моделі було 74 роки

Як повідомляє Page Six, Тукі Сміт пішла з життя 4 листопада 2026 року після тривалої боротьби з розсіяним склерозом. Сумну новину підтвердили її 31-річні діти – близнюки Джуліан та Ейрін, яких вона народила від Роберта Де Ніро.

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У спільній заяві вони назвали матір надзвичайною жінкою, яка залишила помітний слід в американській моді та культурі. Ейрін також опублікувала архівне фото з мамою в Instagram, супроводивши його зворушливим зізнанням у любові.

Від модних подіумів до Голлівуду

Тукі Сміт народилася 25 вересня 1952 року у Філадельфії. Справжнє ім'я зірки – Доріс А. Сміт, а незвичне прізвисько їй подарувала бабуся.

Роберт де НІро та Тукі Сміт / Фото BACKGRID



У 1970-х вона розпочала кар'єру моделі й швидко стала помітною фігурою в індустрії. Сміт з'являлася на сторінках Vogue, Cosmopolitan, Ebony та інших відомих журналів, співпрацювала з Givenchy, Thierry Mugler та Issey Miyake. У 1978 році універмаг Bloomingdale's назвав її моделлю року.

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Згодом Тукі вирішила спробувати себе в акторстві. Вона знімалася у серіалах "Поліція Маямі" та "227", а також у фільмах "Квартира Джо" і "Дружина священника".

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Майже десять років із Робертом Де Ніро

Із Робертом Де Ніро Тукі Сміт перебувала у стосунках із 1988 до 1996 року. Пара так і не одружилася, однак у 1995 році в них народилися близнюки Джуліан та Ейрін.

Роберт де НІро та Тукі Сміт з дітьми / Фото інстаграм



Попри роман з одним із найвпливовіших чоловіків Голлівуду, Сміт намагалася будувати власну кар'єру й не хотіла залишатися лише "дівчиною Роберта Де Ніро".

Окрім моделінгу та акторства, вона навіть спробувала себе в ресторанному бізнесі. У Нью-Йорку відкрила заклад під власним ім'ям, який, утім, проіснував лише два роки.

Також не так давно пішла з життя зірка фільму "Район Беверлі Гілз".