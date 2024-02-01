Актрисе было 78 лет. Узнайте в материале, что стало причиной смерти, где не стало знаменитости и как отреагировал муж на потерю любимой жены.

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Умерла Жандира Мартини: что известно

Актриса умерла в бразильском городе Сан-Паулу от рака легких. Жандире Мартини диагностировали эту тяжелую болезнь пять лет назад. Тогда артистке провели операцию, и ее состояние здоровья улучшилось. Однако у Жандиры произошел рецидив, и ее госпитализировали в больницу, где она отбыла свою последнюю борьбу с этим недугом.

О тяжелой утрате сообщил муж Мартини в своем инстаграме. Он написал щемящие слова, которые посвятил своей любимой.

Мой самый большой друг и доказательство того, что противоположности притягиваются и дополняют друг друга. Вместе мы писали пьесы, сценарии фильмов, сериалы и мыльные оперы. Мой человек, советник и смех... Мой учитель. Вы знаете, когда вы проходите мимо школы, в которой вы учились, и видите, что здание снесли? Вот что я чувствую по поводу твоего ухода,

– написал Маркус Карузо.

Карьера Жандиры Мартини

Жандира Мартини начала свою карьеру на телевидении в 1966 году и снялась во многих проектах, но настоящую популярность она получила благодаря сериалу "Клон", который стал культовым в странах Латинской Америки, а также в Украине. В этом сериале артистка исполнила роль Зорайде, помощницы главной героини Жади.

Звезды "Клона" уже прокомментировали ужасное известие.

Она ушла от нас, моя вечная Зорайде. Возможность работать с тобой была подарком,

– написала сценаристка сериала Глория Перес.