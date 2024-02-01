Акторці було 78 років. Дізнайтесь в матеріалі, що стало причиною смерті, де не стало знаменитості та як відреагував чоловік на втрату коханої дружини.
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Померла Жандіра Мартіні: що відомо
Акторка померла у бразильському місті Сан-Паулу від раку легень. Жандірі Мартіні діагностували цю тяжку хворобу п'ять років тому. Тоді артистці провели операцію, і її стан здоров'я покращився. Проте у Жандіри стався рецидив, і її госпіталізували до лікарні, де вона відбула свою останню боротьбу з цією недугою.
Про важку втрату повідомив чоловік Мартіні у своєму інстаграмі. Він написав щемливі слова, які присвятив своїй коханій.
Мій найбільший друг і доказ того, що протилежності притягуються і доповнюють одне одного. Разом ми писали п'єси, сценарії фільмів, серіали та мильні опери. Моя людина, радник і сміх... Мій учитель. Ви знаєте, коли ви проходите повз школу, в якій ви навчалися, і бачите, що будівлю знесли? Ось що я відчуваю з приводу твого відходу,
– написав Маркус Карузо.
Кар'єра Жандіри Мартіні
Жандіра Мартіні розпочала свою кар'єру на телебаченні у 1966 році та знялася у багатьох проєктах, але справжню популярність вона здобула завдяки серіалу "Клон", який став культовим у країнах Латинської Америки, а також в Україні. У цьому серіалі артистка виконала роль Зорайде, помічниці головної героїні Жаді.
Зірки "Клона" вже прокоментували жахливу звістку.
Вона пішла від нас, моя вічна Зорайде. Можливість працювати з тобою була подарунком,
– написала сценаристка серіалу Глорія Перес.