5 актеров, погибших прямо на съемочных площадках

Бывают несчастные случаи среди актеров, когда съемочный процесс оборачивается для них сильными травмами, а для некоторых вообще смертью. Часто это просто страшное стечение обстоятельств, которое может охранять жизнь человека.

В материале 24 Канала читайте об актерах Брэндона Ли, Джоне-Эрике Хексаме, которых не стало из-за страшных случаев во время съемок.

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Актеры, погибшие на съемочных площадках

Брэндон Ли

Талантливый и харизматичный актер Брэндон Ли наслаждался признанием и успехом с конца 80-х годов. Как наследник Брюса Ли, он, к сожалению, повторил судьбу своего отца, отдав жизнь своему любимому ремеслу. В 1993 году Ли был приглашен для съемок в готическом фильме "Ворон", где ему была поручена роль рок-музыканта, воскресшего через год после убийства и начинающего месть за свое убийство и защищающую свою девушку. В одной из сцен планировалось выстрелить из пистолета, и из-за не отодвинутой заглушки случайно выстреленный снаряд поразил актера в живот. Брендону Ли было всего 28 лет.



Брендон Ли / Image Comics

Стив Ирвин

Стив Ирвин стал известен в разных странах мира благодаря своему телешоу "Охотник за крокодилами", где он поражал зрителей сложными трюками с дикими и очень опасными животными. Кроме того, Ирвин снимал фильмы о подводном мире. Согласно сообщениям свидетелей, его смерть наступила в результате нападения ядовитого морского ската. По некоторой информации, скат проколол сердце и легкие Ирвина. На место происшествия прибыл вертолет с медицинским персоналом, но спасти журналиста не удалось.



Стив Ирвин / visualhunt.com

Кен Стедман

Кен Стедман получил приглашение присоединиться к популярному сериалу "Скользящие", когда ему было 27 лет. Съемки эпизода "Буря в пустыне" проходили обычно, пока ему не было предложено сесть на багги и проехаться вместе с коллегой в несколько метров. Актеры решили не пристегивать ремни безопасности, чтобы добавить образ грубости, и из-за этого потеряли контроль, попав в аварию. Машина сильно прижала на Стедмана, что привело к его неожиданной смерти.



Кен Стедман / Wordpress

Джон-Эрик Хексам

В 1984 году актер сыграл в фильме "Скрытый факт". Во время одного из дней съемок Джон не мог сконцентрироваться и выполнить роль так, чтобы удовлетворить режиссера, что привело к задержке на весь день. Разочарованный Джон в перерыве между съемками в шутку имитируя выстрел в голову, взял пистолет с заряженными пулями. Удар был слишком сильным и привел к серьезному ранению. В результате пяти неудачных операций в больнице, Джон-Эрик Хексам оказался в коме и умер через 6 дней в возрасте 26 лет.



Джон-Эрик Хексам / Universal Television

Марта Мэнсфилд

Марта Мэнсфилд имела все шансы построить безупречную карьеру в кино и снискать мировую славу, если бы не ее трагическая смерть. В возрасте 23 лет Марта завершала съемки фильма "Уорренс в Виргинии", когда решила отдохнуть вместе с друзьями в своем автомобиле. Один из них, закурив сигарету, случайно выпустил зажженную спичку, которая упала на Марту и платье актеры загорелось. Даже при всех попытках друзей потушить пламя, они не смогли спасти актрису от ожогов. В результате Марта была госпитализирована с большим количеством ожогов, которые стали причиной ее смерти.



Марта Мэнсфилд / Paramount Pictures