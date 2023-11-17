У матеріалі 24 Каналу читайте про акторів Брендона Лі, Джона-Еріка Хексама, яких не стало через страшні випадки під час зйомок.

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Актори, які загинули на знімальних майданчиках

Брендон Лі

Талановитий та харизматичний актор Брендон Лі насолоджувався визнанням і успіхом з кінця 80-х років. Як спадкоємець Брюса Лі, він, на жаль, повторив долю свого батька, віддавши життя своєму улюбленому ремеслу. У 1993 році Лі був запрошений для зйомок у готичному фільмі "Ворон", де йому була доручена роль рок-музиканта, що воскрес через рік після вбивства і розпочинає помсту за своє вбивство та захищає свою дівчину. В одній зі сцен планувалося вистрілити з пістолета, і через не відсунуту заглушку випадково вистрілений снаряд вразив актора в живіт. Брендону Лі було всього 28 років.



Брендон Лі / Image Comics

Стів Ірвін

Стів Ірвін став відомим у різних країнах світу завдяки своєму телешоу "Мисливець за крокодилами", де він вражав глядачів складними трюками з дикими та дуже небезпечними тваринами. Крім того, Ірвін знімав фільми про підводний світ. Згідно з повідомленнями свідків, його смерть настала внаслідок нападу отруйного морського ската. За деякою інформацією, скат проколов серце та легені Ірвіна. На місце події негайно прибув вертоліт з медичним персоналом, але врятувати журналіста не вдалося.



Стів Ірвін / visualhunt.com

Кен Стедман

Кен Стедман отримав запрошення приєднатися до популярного серіалу "Ковзаючі", коли йому було 27 років. Зйомки епізоду "Буря в пустелі" проходили звичайно, поки йому не було запропоновано сісти на баггі та проїхатися разом із колегою кілька метрів. Актори вирішили не пристібати ремені безпеки, щоб додати образу брутальності, і через це втратили контроль, потрапивши в аварію. Машина сильно притиснула на Стедмана, що призвело до його неочікуваної смерті.



Кен Стедман / Wordpress

Джон-Ерік Хексам

У 1984 році актор зіграв у фільмі "Прихований факт". Під час одного з днів зйомок Джон не міг сконцентруватися і виконати роль так, щоб задовольнити режисера, що призвело до затримки на весь день. Розчарований Джон у перерві між зйомками жартома імітуючи постріл у голову, взяв пістолет з зарядженими кулями. Удар був надто сильним та призвів до серйозного поранення. У результаті п'яти невдалих операцій у лікарні, Джон-Ерік Хексам опинився у комі та помер через 6 днів у віці 26 років.



Джон-Ерік Хексам / Universal Television

Марта Менсфілд

Марта Менсфілд мала всі шанси побудувати бездоганну кар'єру в кіно та здобути світову славу, якби не її трагічна смерть. У віці 23 років Марта завершувала зйомки фільму "Уорренс у Вірджинії", коли вирішила відпочити разом із друзями у своєму автомобілі. Один із них, закуривши сигарету, випадково випустив запалений сірник, який впав на Марту і сукня актори загорілась. Навіть при всіх спробах друзів загасити полум'я, вони не змогли врятувати актрису від опіків. Внаслідок цього Марта була госпіталізована з великою кількістю опіків, які стали причиною її смерті.



Марта Менсфілд / Paramount Pictures