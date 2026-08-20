Три режиссера, 1500 актрис и настоящий пожар: как снимали "Унесенных ветром"

Сегодня "Унесенные ветром" могут показаться просто классикой о любви, ревности и героине, которая упорно не хочет отпускать Эшли. Но в 1939 году это было настоящее кинематографическое безумие: огромный бюджет, годы подготовки, тысячи претенденток на одну роль, три режиссера и декорации, которые буквально сжигали ради красивого кадра.

Бюджет: 3 977 000 долларов (ориентировочно)

Валовые сборы по всему миру: $402 382 193

Сюжет фильма "Унесенные ветром"



Как снимали фильм "Унесенные ветром" / Фото imdb



Скарлетт О'Хара, легкомысленная красавица с плантации Тара, живет беззаботной жизнью южной барышни – пока ее волнует разве что одно: Эшли Уилкс (Лесли Говард) обручился не с ней, а с кузиной Мелани (Оливия де Хэвилленд). Даже ухаживания харизматичного Ретта Батлера (Кларк Гейбл) не могут отвлечь ее от этой мысли.

Начинается все как пестрая романтическая комедия, но с приближением Гражданской войны тон темнеет: госпитали с ранеными, сожженная Атланта, обнищание бывшей аристократии.

Именно здесь Скарлетт раскрывается как удивительно неоднозначная героиня – манипулятивная, безжалостная, удивительно современная для кино 1939 года. Далее – три брака, потеря и возвращение Тары, и сквозь все это – неугасающая любовь к мужчине, который отверг ее в самом начале.

В последней части сюжет сводится к любовному треугольнику: Скарлетт уже замужем за Реттом, но все еще вздыхает по Эшли. А финал – совсем не голливудский: знаменитая фраза Ретта о полном безразличии к ее дальнейшей судьбе стала одной из самых известных реплик в истории кино

История создания фильма "Унесенные ветром"

Как снимали фильм "Унесенные ветром" / Фото imdb

Все началось с романа Маргарет Митчелл 1936 года: писательница сначала написала последнюю главу, а уже потом придумывала все остальное, ориентируясь на заранее готовую концовку.

Изначально книга должна была называться "Завтра будет другой день", но издателю название не понравилось, поэтому Митчелл предложила на выбор 24 варианта названий, среди которых семнадцатым в списке шло "Унесенные ветром" – именно то, которое больше всего нравилось самой авторке. Роман мгновенно стал бестселлером: 50 тысяч проданных экземпляров за первый день, миллион – за полгода, Пулитцеровская премия в придачу.

Продюсер Дэвид Селзник – до этого известный по "Кинг-Конгу" – договорился с Митчелл об экранизации менее чем через месяц после выхода романа, заплатив рекордные для того времени 50 тысяч долларов. Писательница, кстати, после этого категорически отказывалась от любой дальнейшей коммерциализации истории: не разрешила снять фильм о себе, запретила выпускать мыло "Скарлетт" и даже мюзикл по роману.

Первый вариант сценария продолжительностью пять часов экранного времени написал сценарист Сидней Говард, который категорически отказался его сокращать – поэтому Селзник начал привлекать других авторов, и в результате над текстом поработала целая плеяда сценаристов, среди которых – и сам автор "Великого Гэтсби".

Как снимали фильм "Унесенные ветром" / Фото imdb

Поиск актрисы на роль Скарлетт превратился в настоящее шоу: просмотрели от 1400 до 1500 претенденток (по разным источникам), потратив на это, по некоторым данным, 92 тысячи долларов – сумму, в четыре раза превышавшую гонорар самой Вивьен Ли. Сначала на роль хотели исключительно американку, рассматривали даже Бетт Дэвис, но та отказалась сниматься в паре с Эрролом Флинном. В конце концов выбрали никому не известную британскую актрису, чью кандидатуру, к удивлению, одобрила сама Маргарет Митчелл.

Британский акцент пришлось исправлять с помощью тренера по диалектам, а голубые глаза Ли – "озеленять" с помощью светофильтров и макияжа, ведь по сюжету Скарлетт должна была быть зеленоглазой.

На роль Ретта Батлера сначала приглашали Гэри Купера, который отказался, публично предсказывая фильму провал и радуясь, что "в лужу сядет" именно Кларк Гейбл. Более 80 % американок в своеобразном голосовании, организованном Селзником еще до начала съемок, тоже хотели видеть в этой роли именно Гейбла – но заполучить его оказалось непросто: у актера был контракт с MGM, главой которой был его же тесть Луис Майер. ВОТ в конце концов "отдал" зятя конкуренту, подкинув дополнительно 1,25 миллиона долларов в бюджет – не бесплатно, конечно: взамен MGM получила права на прокат и 50% прибыли за первые семь лет показа.

Как снимали фильм "Унесенные ветром" / Фото imdb

Первым к проекту присоединился Джордж Кьюкор, который снял значительную часть сцен, но был отстранен Селзником – официально из-за неспособности справиться с романтическими сценами, по другой версии – из-за желания снимать по первоначальному, более "книжному" сценарию. Его сменил Виктор Флеминг, которого Селзник опять же "одолжил" у тестя Луиса Майера – вот он на момент приглашения снимал "Волшебника страны Оз" для MGM. Флеминг вскоре сам выгорел и на некоторое время покинул съемочную площадку, поэтому часть сцен пришлось доделывать режиссеру Сэму Вуду, после чего Флеминг все-таки вернулся к работе. Вивьен Ли тем временем настолько часто спорила с Флемингом по поводу трактовки сцен, что приносила на съемочную площадку оригинальный роман, чтобы доказать режиссеру его неправоту.

Из-за столь затянувшегося кастинга съемки начались еще до утверждения Вивьен Ли – первой снятой сценой стал масштабный пожар во время побега Скарлетт и Ретта из горящей Атланты, где снимались дублеры. Для этого сожгли старые декорации, что остались от "Кинг-Конга", "Последнего из могикан" и других предыдущих проектов студии.

Окончательная стоимость фильма составила примерно 3,85–3,9 миллиона долларов плюс еще полмиллиона на продвижение – на момент производства это делало картину третьей самой дорогой в истории кино, уступая лишь "Бен-Гуру" и "Ангелам ада".

Интересные факты о съемках фильма "Унесенные ветром"

Интересные факты о фильме "Унесенные ветром" / Фото imdb

Рекордные кассовые сборы. При бюджете менее 4 миллионов долларов фильм собрал в прокате более 400 миллионов долларов, а с учетом инфляции эта сумма достигает примерно 3,4–4,2 миллиарда долларов – разные источники подсчитывают по-разному, но сходятся в одном: "Унесенные ветром" до сих пор остаются самым кассовым фильмом в истории кино с поправкой на инфляцию, опережая даже "Аватар".

8 "Оскаров" из 13 номинаций, в том числе за лучший фильм, лучшую женскую роль (Вивьен Ли), лучшую женскую роль второго плана (Гетти Макдэниел) и лучшую режиссуру (Виктор Флеминг).

Судьбы актеров сложились по-разному. Оливия де Хэвилленд, сыгравшая Мелани, прожила дольше всех – до 104 лет, умерла в 2020 году. Лесли Говард (Эшли) погиб в 1943 году, когда его самолет был сбит над Бискайским заливом. Кларк Гейбл ушел из жизни в 59 лет, а Вивьен Ли – в 53.

Пожар был настоящим. Для сцены с горящей Атлантой не использовали никаких спецэффектов в современном понимании – просто подожгли старые декорации на заднем дворе студии. Эффектно, дешево и немного опасно.

Интересные факты о фильме "Унесенные ветром" / Фото imdb

Тысяча манекенов вместо статистов. Для сцены с ранеными и погибшими солдатами на железнодорожной станции требовалось около 2500 человек, но в Гильдии киноактеров столько людей не было.

Гейбл и алкогольная шутка. В сцене, где Рэтт угощает Мамку напитком в честь рождения ребенка, в графине должен был быть обычный чай. Но Кларк Гейбл решил пошутить и подменил его настоящим алкоголем – Гетти Макдэниел, которая об этом ничего не знала, действительно выпила его прямо в кадре.

Гейбл против слез. Актер категорически не хотел плакать в кадре, считая это несовместимым с мужским достоинством, и даже угрожал уйти из проекта. Режиссеру пришлось снять две версии одной сцены – со слезами и без – и, сравнив их, убедить Гейбла, что плакать ему к лицу.

Взаимная неприязнь главных звезд. Вивьен Ли откровенно признавалась, что не могла терпеть поцелуи с Гейблом из-за запаха изо рта, тогда как, по словам съемочной группы, актер специально ел чеснок перед сценами поцелуев. К тому же Гейбл вообще не считал Ли серьезной актрисой – лишь красивым лицом.

Неравное вознаграждение. За 125 съемочных дней Вивьен Ли получила 25 тысяч долларов, тогда как Кларк Гейбл за значительно меньшее рабочее время – более 120 тысяч. Красноречивая иллюстрация стандартов той эпохи.

Интересные факты о фильме "Унесенные ветром" / Фото imdb

Расовая сегрегация за кулисами. Ни одному темнокожему актеру, включая Гетти Макдэниел, не разрешили присутствовать на премьере фильма в Атланте – в США в то время действовала сегрегация, которая просуществовала еще два десятилетия. За Макдэниел публично заступился сам Кларк Гейбл, угрожая сорвать премьеру, если ее туда не пригласят, – но актриса сама попросила его этого не делать. При этом именно она стала первой афроамериканкой, получившей "Оскар", хотя на самой церемонии ей пришлось сидеть за отдельным столиком.

Наемная лошадь с нарисованными ребрами. Для одной из сцен понадобилась старая, истощенная лошадь с торчащими ребрами. Пока животное везли на площадку, оно успело поправиться, поэтому гримерам пришлось буквально дорисовывать ей "ребра" краской.

Деревянный поезд вместо настоящего. Сначала планировали арендовать аутентичный исторический локомотив, но железнодорожная компания выставила настолько высокий счет за транспортировку (исходя из его веса – около 50 тысяч фунтов), что продюсеры решили обойтись деревянным макетом.

27 одинаковых платьев ради эффекта изношенности. Одна из самых известных деталей костюмов фильма – дешевое ситцевое платье Скарлетт, которое героиня носит в тяжелые времена. Чтобы показать его постепенный износ на экране, костюмеры сшили целых 27 идентичных копий.

Шторы, которые "не хотели" выглядеть выцветшими. Легендарное зеленое платье, сшитое из штор, по замыслу художника Уолтера Планкетта должно было выглядеть немного выцветшим – ради этого ткань даже специально выставляли на солнце. Но технология Technicolor придала цвету такую насыщенность, что весь эффект выцветания просто исчез с экрана.

Интересные факты о фильме "Унесенные ветром" / Фото imdb

Первый большой цветной фильм. Съемки велись по системе Technicolor, камеры для которой стоили в пять раз дороже обычных, а необходимость дополнительного освещения поднимала температуру в павильоне до 40 градусов – актерам и съемочной группе приходилось работать буквально в бане, да еще и с жалобами на глаза из-за яркого света.

Композитор на таблетках. Максу Штайнеру дали катастрофически мало времени на написание музыки к фильму, поэтому ему приходилось работать по 20 часов в сутки, поддерживая себя стимуляторами.

Штраф за одну фразу. Легендарную реплику Ретта Батлера о полном безразличии цензоры сочли слишком грубой для экрана – фильм за нее оштрафовали на 5 тысяч долларов, хотя Селзник настоял на том, чтобы оставить фразу без изменений, и ни разу об этом не пожалел.

А еще мы уже рассказывали, что создавали "Интерстеллар" Кристофера Нолана – от сложных научных концепций до невероятных съемок и спецэффектов.