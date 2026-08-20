Три режиссера, 1500 актрис и настоящий пожар: как снимали "Унесенных ветром"
Сегодня "Унесенные ветром" могут показаться просто классикой о любви, ревности и героине, которая упорно не хочет отпускать Эшли. Но в 1939 году это было настоящее кинематографическое безумие: огромный бюджет, годы подготовки, тысячи претенденток на одну роль, три режиссера и декорации, которые буквально сжигали ради красивого кадра.
Бюджет: 3 977 000 долларов (ориентировочно)
Валовые сборы по всему миру: $402 382 193
Сюжет фильма "Унесенные ветром"
Как снимали фильм "Унесенные ветром" / Фото imdb
Скарлетт О'Хара, легкомысленная красавица с плантации Тара, живет беззаботной жизнью южной барышни – пока ее волнует разве что одно: Эшли Уилкс (Лесли Говард) обручился не с ней, а с кузиной Мелани (Оливия де Хэвилленд). Даже ухаживания харизматичного Ретта Батлера (Кларк Гейбл) не могут отвлечь ее от этой мысли.
Начинается все как пестрая романтическая комедия, но с приближением Гражданской войны тон темнеет: госпитали с ранеными, сожженная Атланта, обнищание бывшей аристократии.
Именно здесь Скарлетт раскрывается как удивительно неоднозначная героиня – манипулятивная, безжалостная, удивительно современная для кино 1939 года. Далее – три брака, потеря и возвращение Тары, и сквозь все это – неугасающая любовь к мужчине, который отверг ее в самом начале.
В последней части сюжет сводится к любовному треугольнику: Скарлетт уже замужем за Реттом, но все еще вздыхает по Эшли. А финал – совсем не голливудский: знаменитая фраза Ретта о полном безразличии к ее дальнейшей судьбе стала одной из самых известных реплик в истории кино
История создания фильма "Унесенные ветром"
- Все началось с романа Маргарет Митчелл 1936 года: писательница сначала написала последнюю главу, а уже потом придумывала все остальное, ориентируясь на заранее готовую концовку.
- Изначально книга должна была называться "Завтра будет другой день", но издателю название не понравилось, поэтому Митчелл предложила на выбор 24 варианта названий, среди которых семнадцатым в списке шло "Унесенные ветром" – именно то, которое больше всего нравилось самой авторке. Роман мгновенно стал бестселлером: 50 тысяч проданных экземпляров за первый день, миллион – за полгода, Пулитцеровская премия в придачу.
- Продюсер Дэвид Селзник – до этого известный по "Кинг-Конгу" – договорился с Митчелл об экранизации менее чем через месяц после выхода романа, заплатив рекордные для того времени 50 тысяч долларов. Писательница, кстати, после этого категорически отказывалась от любой дальнейшей коммерциализации истории: не разрешила снять фильм о себе, запретила выпускать мыло "Скарлетт" и даже мюзикл по роману.
- Первый вариант сценария продолжительностью пять часов экранного времени написал сценарист Сидней Говард, который категорически отказался его сокращать – поэтому Селзник начал привлекать других авторов, и в результате над текстом поработала целая плеяда сценаристов, среди которых – и сам автор "Великого Гэтсби".
- Поиск актрисы на роль Скарлетт превратился в настоящее шоу: просмотрели от 1400 до 1500 претенденток (по разным источникам), потратив на это, по некоторым данным, 92 тысячи долларов – сумму, в четыре раза превышавшую гонорар самой Вивьен Ли. Сначала на роль хотели исключительно американку, рассматривали даже Бетт Дэвис, но та отказалась сниматься в паре с Эрролом Флинном. В конце концов выбрали никому не известную британскую актрису, чью кандидатуру, к удивлению, одобрила сама Маргарет Митчелл.
- Британский акцент пришлось исправлять с помощью тренера по диалектам, а голубые глаза Ли – "озеленять" с помощью светофильтров и макияжа, ведь по сюжету Скарлетт должна была быть зеленоглазой.
- На роль Ретта Батлера сначала приглашали Гэри Купера, который отказался, публично предсказывая фильму провал и радуясь, что "в лужу сядет" именно Кларк Гейбл. Более 80 % американок в своеобразном голосовании, организованном Селзником еще до начала съемок, тоже хотели видеть в этой роли именно Гейбла – но заполучить его оказалось непросто: у актера был контракт с MGM, главой которой был его же тесть Луис Майер. ВОТ в конце концов "отдал" зятя конкуренту, подкинув дополнительно 1,25 миллиона долларов в бюджет – не бесплатно, конечно: взамен MGM получила права на прокат и 50% прибыли за первые семь лет показа.
- Первым к проекту присоединился Джордж Кьюкор, который снял значительную часть сцен, но был отстранен Селзником – официально из-за неспособности справиться с романтическими сценами, по другой версии – из-за желания снимать по первоначальному, более "книжному" сценарию. Его сменил Виктор Флеминг, которого Селзник опять же "одолжил" у тестя Луиса Майера – вот он на момент приглашения снимал "Волшебника страны Оз" для MGM. Флеминг вскоре сам выгорел и на некоторое время покинул съемочную площадку, поэтому часть сцен пришлось доделывать режиссеру Сэму Вуду, после чего Флеминг все-таки вернулся к работе. Вивьен Ли тем временем настолько часто спорила с Флемингом по поводу трактовки сцен, что приносила на съемочную площадку оригинальный роман, чтобы доказать режиссеру его неправоту.
- Из-за столь затянувшегося кастинга съемки начались еще до утверждения Вивьен Ли – первой снятой сценой стал масштабный пожар во время побега Скарлетт и Ретта из горящей Атланты, где снимались дублеры. Для этого сожгли старые декорации, что остались от "Кинг-Конга", "Последнего из могикан" и других предыдущих проектов студии.
- Окончательная стоимость фильма составила примерно 3,85–3,9 миллиона долларов плюс еще полмиллиона на продвижение – на момент производства это делало картину третьей самой дорогой в истории кино, уступая лишь "Бен-Гуру" и "Ангелам ада".
Интересные факты о съемках фильма "Унесенные ветром"
- Рекордные кассовые сборы. При бюджете менее 4 миллионов долларов фильм собрал в прокате более 400 миллионов долларов, а с учетом инфляции эта сумма достигает примерно 3,4–4,2 миллиарда долларов – разные источники подсчитывают по-разному, но сходятся в одном: "Унесенные ветром" до сих пор остаются самым кассовым фильмом в истории кино с поправкой на инфляцию, опережая даже "Аватар".
- 8 "Оскаров" из 13 номинаций, в том числе за лучший фильм, лучшую женскую роль (Вивьен Ли), лучшую женскую роль второго плана (Гетти Макдэниел) и лучшую режиссуру (Виктор Флеминг).
- Судьбы актеров сложились по-разному. Оливия де Хэвилленд, сыгравшая Мелани, прожила дольше всех – до 104 лет, умерла в 2020 году. Лесли Говард (Эшли) погиб в 1943 году, когда его самолет был сбит над Бискайским заливом. Кларк Гейбл ушел из жизни в 59 лет, а Вивьен Ли – в 53.
- Пожар был настоящим. Для сцены с горящей Атлантой не использовали никаких спецэффектов в современном понимании – просто подожгли старые декорации на заднем дворе студии. Эффектно, дешево и немного опасно.
- Тысяча манекенов вместо статистов. Для сцены с ранеными и погибшими солдатами на железнодорожной станции требовалось около 2500 человек, но в Гильдии киноактеров столько людей не было.
- Гейбл и алкогольная шутка. В сцене, где Рэтт угощает Мамку напитком в честь рождения ребенка, в графине должен был быть обычный чай. Но Кларк Гейбл решил пошутить и подменил его настоящим алкоголем – Гетти Макдэниел, которая об этом ничего не знала, действительно выпила его прямо в кадре.
- Гейбл против слез. Актер категорически не хотел плакать в кадре, считая это несовместимым с мужским достоинством, и даже угрожал уйти из проекта. Режиссеру пришлось снять две версии одной сцены – со слезами и без – и, сравнив их, убедить Гейбла, что плакать ему к лицу.
- Взаимная неприязнь главных звезд. Вивьен Ли откровенно признавалась, что не могла терпеть поцелуи с Гейблом из-за запаха изо рта, тогда как, по словам съемочной группы, актер специально ел чеснок перед сценами поцелуев. К тому же Гейбл вообще не считал Ли серьезной актрисой – лишь красивым лицом.
- Неравное вознаграждение. За 125 съемочных дней Вивьен Ли получила 25 тысяч долларов, тогда как Кларк Гейбл за значительно меньшее рабочее время – более 120 тысяч. Красноречивая иллюстрация стандартов той эпохи.
- Расовая сегрегация за кулисами. Ни одному темнокожему актеру, включая Гетти Макдэниел, не разрешили присутствовать на премьере фильма в Атланте – в США в то время действовала сегрегация, которая просуществовала еще два десятилетия. За Макдэниел публично заступился сам Кларк Гейбл, угрожая сорвать премьеру, если ее туда не пригласят, – но актриса сама попросила его этого не делать. При этом именно она стала первой афроамериканкой, получившей "Оскар", хотя на самой церемонии ей пришлось сидеть за отдельным столиком.
- Наемная лошадь с нарисованными ребрами. Для одной из сцен понадобилась старая, истощенная лошадь с торчащими ребрами. Пока животное везли на площадку, оно успело поправиться, поэтому гримерам пришлось буквально дорисовывать ей "ребра" краской.
- Деревянный поезд вместо настоящего. Сначала планировали арендовать аутентичный исторический локомотив, но железнодорожная компания выставила настолько высокий счет за транспортировку (исходя из его веса – около 50 тысяч фунтов), что продюсеры решили обойтись деревянным макетом.
- 27 одинаковых платьев ради эффекта изношенности. Одна из самых известных деталей костюмов фильма – дешевое ситцевое платье Скарлетт, которое героиня носит в тяжелые времена. Чтобы показать его постепенный износ на экране, костюмеры сшили целых 27 идентичных копий.
- Шторы, которые "не хотели" выглядеть выцветшими. Легендарное зеленое платье, сшитое из штор, по замыслу художника Уолтера Планкетта должно было выглядеть немного выцветшим – ради этого ткань даже специально выставляли на солнце. Но технология Technicolor придала цвету такую насыщенность, что весь эффект выцветания просто исчез с экрана.
- Первый большой цветной фильм. Съемки велись по системе Technicolor, камеры для которой стоили в пять раз дороже обычных, а необходимость дополнительного освещения поднимала температуру в павильоне до 40 градусов – актерам и съемочной группе приходилось работать буквально в бане, да еще и с жалобами на глаза из-за яркого света.
- Композитор на таблетках. Максу Штайнеру дали катастрофически мало времени на написание музыки к фильму, поэтому ему приходилось работать по 20 часов в сутки, поддерживая себя стимуляторами.
- Штраф за одну фразу. Легендарную реплику Ретта Батлера о полном безразличии цензоры сочли слишком грубой для экрана – фильм за нее оштрафовали на 5 тысяч долларов, хотя Селзник настоял на том, чтобы оставить фразу без изменений, и ни разу об этом не пожалел.
А еще мы уже рассказывали, что создавали "Интерстеллар" Кристофера Нолана – от сложных научных концепций до невероятных съемок и спецэффектов.