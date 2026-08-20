Бюджет: $3 977 000 (орієнтовно)

Валові збори по всьому світу: $402 382 193

Сюжет фільму "Віднесені вітром"



Як знімали фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb



Скарлетт О'Гара, легковажна красуня з плантації Тара, живе безтурботним життям південної панночки – доки її хвилює хіба одне: Ешлі Вілкс (Леслі Говард) заручився не з нею, а з кузиною Мелані (Олівія де Гевілленд). Навіть залицяння харизматичного Ретта Батлера (Кларк Гейбл) не можуть відволікти її від цієї ідеї.

Починається все як строката романтична комедія, але з наближенням Громадянської війни тон темнішає: шпиталі з пораненими, спалена Атланта, зубожіння колишньої аристократії.

Саме тут Скарлетт розкривається як напрочуд неоднозначна героїня – маніпулятивна, безжальна, дивовижно сучасна для кіно 1939 року. Далі – три шлюби, втрата й повернення Тари, і крізь усе це – незгасаюче кохання до чоловіка, який відмовив їй на самому початку.

В останній частині сюжет зводиться до трикутника: Скарлетт уже одружена з Реттом, але все ще зітхає за Ешлі. А фінал – зовсім не голлівудський: коронна фраза Ретта про цілковиту байдужість до її подальшої долі стала однією з найвідоміших реплік в історії кіно

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Історія створення фільму "Віднесені вітром"

Як знімали фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb

Усе почалося з роману Маргарет Мітчелл 1936 року м письменниця спершу написала останній розділ, а вже потім вигадувала все інше, орієнтуючись на заздалегідь готову кінцівку.

Спочатку книга мала називатися "Завтра буде інший день", але видавцеві заголовок не сподобався, тож Мітчелл запропонувала на вибір 24 варіанти назв, серед яких сімнадцятою в списку йшла "Віднесені вітром" – саме та, яка найбільше подобалася самій авторці. Роман миттєво став бестселером: 50 тисяч проданих екземплярів за перший день, мільйон – за півроку, Пулітцерівська премія на додачу.

Продюсер Девід Селзнік – до того відомий за "Кінг-Конгом" – домовився з Мітчелл про екранізацію менш ніж за місяць після виходу роману, заплативши рекордні на той час 50 тисяч доларів. Письменниця, до речі, після цього категорично відмовлялася від будь-якої подальшої комерціалізації історії: не дозволила зняти фільм про себе, заборонила випускати мило "Скарлетт" і навіть мюзикл за романом.

Перший варіант сценарію на п'ять годин екранного часу написав сценарист Сідні Говард, який категорично відмовився його скорочувати – тож Селзнік почав долучати інших авторів, і в результаті над текстом попрацювало ціле мереживо сценаристів, серед яких – і сам автор "Великого Гетсбі".

Як знімали фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb

Пошук акторки на роль Скарлетт перетворився на справжнє шоу: переглянули від 1400 до 1500 претенденток (за різними джерелами), витративши на це, за деякими даними, 92 тисячі доларів – суму, що вчетверо перевищувала гонорар самої Вів'єн Лі. Спершу на роль хотіли виключно американку, розглядали навіть Бетт Девіс, але та відмовилася зніматися в парі з Ерролом Флінном. Зрештою обрали нікому не відому британську акторку, чию кандидатуру, на диво, схвалила сама Маргарет Мітчелл.

Британський акцент довелося виправляти з тренером із діалекту, а блакитні очі Лі — "озеленювати" за допомогою світлофільтрів і макіяжу, бо за сюжетом Скарлетт мала бути зеленоокою.

На роль Ретта Батлера спершу кликали Гері Купера, який відмовився, публічно пророкуючи фільму провал і радіючи, що в "калюжу сяде" саме Кларк Гейбл. Понад 80% американок у своєрідному голосуванні, організованому Селзніком ще до початку зйомок, теж хотіли бачити в ролі саме Гейбла – але отримати його виявилося непросто: актор мав контракт з MGM, головою якої був його ж тесть Луїс Майєр. Той зрештою "віддав" зятя конкуренту, підкинувши додатково 1,25 мільйона доларів на бюджет – не безкоштовно, звісно: натомість MGM отримала права на прокат і 50% прибутку за перші сім років показу.

Як знімали фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb

Першим до проєкту долучився Джордж К'юкор, який зняв значну частину сцен, але був відсторонений Селзніком – офіційно через нездатність упоратися з романтичними сценами, за іншою версією – через бажання знімати за первісним, більш "книжковим" сценарієм. Його змінив Віктор Флемінг, якого Селзнік знову ж таки "позичив" у тестя Луїса Майєра – той на момент запрошення знімав "Чарівника країни Оз" для MGM. Флемінг незабаром сам вигорів і на певний час покинув майданчик, тож частину сцен доводилося доводити режисеру Сему Вуду, після чого Флемінг усе-таки повернувся до роботи. Вів'єн Лі тим часом настільки часто сперечалася з Флемінгом щодо трактування сцен, що приносила на майданчик оригінальний роман, аби довести режисеру його неправоту.

Через настільки затягнутий кастинг зйомки стартували ще до затвердження Вів'єн Лі – першою знятою сценою стала масштабна пожежа під час втечі Скарлетт і Ретта з палаючої Атланти, де знімалися дублери. Для цього спалили старі декорації, що залишилися від "Кінг-Конга", "Останнього з могікан" та інших попередніх проєктів студії.

Остаточна вартість фільму сягнула приблизно 3,85–3,9 мільйона доларів плюс ще півмільйона на промоцію – на момент виробництва це робило стрічку третьою найдорожчою в історії кіно, поступаючись лише "Бен Гуру" й "Ангелам пекла".

Цікаві факти про зйомки фільму "Віднесені вітром"

Цікаві факти про фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb

Рекордні касові збори. За бюджету менш як 4 мільйони доларів фільм зібрав у прокаті понад 400 мільйонів доларів, а з урахуванням інфляції ця сума сягає приблизно 3,4–4,2 мільярда доларів – різні джерела рахують по-різному, але сходяться в одному: "Віднесені вітром" і досі лишаються найкасовішим фільмом в історії кіно з поправкою на інфляцію, випереджаючи навіть "Аватара".

8 "Оскарів" із 13 номінацій, зокрема за найкращий фільм, найкращу жіночу роль (Вів'єн Лі), найкращу жіночу роль другого плану (Гетті Макденіел) і найкращу режисуру (Віктор Флемінг).

Доля акторів склалася по-різному. Олівія де Гевілленд, яка зіграла Мелані, прожила довше за всіх – до 104 років, померла 2020 року. Леслі Говард (Ешлі) загинув 1943 року, коли його літак збили над Біскайською затокою. Кларк Гейбл пішов з життя у 59 років, а Вів'єн Лі — у 53.

Пожежа була справжньою. Для сцени палаючої Атланти не використовували жодних спецефектів у сучасному розумінні – просто підпалили старі декорації на задньому дворі студії. Ефектно, дешево і трохи небезпечно.

Цікаві факти про фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb

Тисяча манекенів замість статистів. Для сцени з пораненими й загиблими солдатами на залізничній станції потрібно було близько 2500 людей, але у Гільдії кіноакторів стільки людей не було.

Гейбл і алкогольна витівка. У сцені, де Ретт частує Мамку напоєм на честь народження дитини, у графині мав бути звичайний чай. Але Кларк Гейбл вирішив пожартувати й підмінив його справжнім алкоголем – Гетті Макденіел, яка про це нічого не знала, реально випила його просто в кадрі.

Гейбл проти сліз. Актор категорично не хотів плакати в кадрі, вважаючи це несумісним із чоловічою гідністю, і навіть погрожував піти з проєкту. Режисеру довелося зняти дві версії однієї сцени – зі сльозами й без – і на порівнянні переконати Гейбла, що плакати йому личить.

Взаємна неприязнь головних зірок. Вів'єн Лі відверто зізнавалася, що терпіти не могла цілуватися з Гейблом через запах з рота, тоді як за словами знімальної групи, актор навмисно їв часник перед сценами поцілунків. Гейбл до того ж узагалі не вважав Лі серйозною акторкою — лише гарним обличчям.

Нерівна оплата праці. За 125 знімальних днів Вів'єн Лі отримала 25 тисяч доларів, тоді як Кларк Гейбл за значно менший робочий час – понад 120 тисяч. Красномовна ілюстрація стандартів тієї епохи.

Цікаві факти про фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb

Расова сегрегація за лаштунками. Жодному темношкірому акторові, включно з Гетті Макденіел, не дозволили бути присутнім на прем'єрі фільму в Атланті – у США на той час діяла сегрегація, яка проіснує ще два десятиліття. За Макденіел публічно заступився сам Кларк Гейбл, погрожуючи зірвати прем'єру, якщо її туди не запросять, – але акторка сама попросила його цього не робити. При цьому саме вона стала першою афроамериканкою, яка отримала "Оскар", хоча на самій церемонії їй довелося сидіти за окремим столиком.

Наймана шкапа з намальованими ребрами. Для однієї зі сцен знадобився старий, виснажений кінь із ребрами, що випирають. Поки тварину везли на майданчик, вона встигла погладшати, тож гримерам довелося буквально домальовувати їй "ребра" фарбою.

Дерев'яний поїзд замість справжнього. Спершу планували орендувати автентичний історичний локомотив, але залізнична компанія виставила настільки високий рахунок за транспортування (виходячи з його ваги – близько 50 тисяч фунтів), що продюсери вирішили обійтися дерев'яним макетом.

27 однакових суконь заради ефекту зношеності. Одна з найвідоміших деталей костюмів фільму – дешева ситцева сукня Скарлетт, яку героїня носить у важкі часи. Щоб показати її поступове зношування на екрані, костюмери пошили аж 27 ідентичних копій.

Штори, які "не хотіли" виглядати вилинялими. Легендарна зелена сукня, пошита зі штор, за задумом художника Волтера Планкетта мала виглядати трохи вигорілою – заради цього тканину навіть спеціально тримали на сонці. Але технологія Technicolor надала кольору такої насиченості, що весь ефект вицвітання просто зник з екрана.

Цікаві факти про фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb

Перший великий кольоровий фільм. Зйомки велися за системою Technicolor, камери для якої коштували вп'ятеро дорожче за звичайні, а необхідність додаткового освітлення піднімала температуру в павільйоні до 40 градусів – акторам і знімальній групі доводилося працювати буквально в лазні, ще й зі скаргами на очі через яскраве світло.

Композитор на пігулках. Максу Штайнеру дали катастрофічно мало часу на написання музики до фільму, тож йому доводилося працювати по 20 годин на добу, тримаючись на стимуляторах.

Штраф за одну фразу. Легендарну репліку Ретта Батлера про повну байдужість цензори вважали занадто брутальною для екрана – фільм за неї оштрафували на 5 тисяч доларів, хоча Селзнік наполіг на тому, щоб залишити фразу без змін, і жодного разу про це не пошкодував.

А ще ми вже розповідали, як створювали "Інтерстеллар" Крістофера Нолана – від складних наукових концепцій до неймовірних зйомок і спецефектів.