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Сюжет фільму "Віднесені вітром"
Як знімали фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb
Скарлетт О'Гара, легковажна красуня з плантації Тара, живе безтурботним життям південної панночки – доки її хвилює хіба одне: Ешлі Вілкс (Леслі Говард) заручився не з нею, а з кузиною Мелані (Олівія де Гевілленд). Навіть залицяння харизматичного Ретта Батлера (Кларк Гейбл) не можуть відволікти її від цієї ідеї.
Починається все як строката романтична комедія, але з наближенням Громадянської війни тон темнішає: шпиталі з пораненими, спалена Атланта, зубожіння колишньої аристократії.
Саме тут Скарлетт розкривається як напрочуд неоднозначна героїня – маніпулятивна, безжальна, дивовижно сучасна для кіно 1939 року. Далі – три шлюби, втрата й повернення Тари, і крізь усе це – незгасаюче кохання до чоловіка, який відмовив їй на самому початку.
В останній частині сюжет зводиться до трикутника: Скарлетт уже одружена з Реттом, але все ще зітхає за Ешлі. А фінал – зовсім не голлівудський: коронна фраза Ретта про цілковиту байдужість до її подальшої долі стала однією з найвідоміших реплік в історії кіно
Історія створення фільму "Віднесені вітром"
Як знімали фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb
- Усе почалося з роману Маргарет Мітчелл 1936 року м письменниця спершу написала останній розділ, а вже потім вигадувала все інше, орієнтуючись на заздалегідь готову кінцівку.
- Спочатку книга мала називатися "Завтра буде інший день", але видавцеві заголовок не сподобався, тож Мітчелл запропонувала на вибір 24 варіанти назв, серед яких сімнадцятою в списку йшла "Віднесені вітром" – саме та, яка найбільше подобалася самій авторці. Роман миттєво став бестселером: 50 тисяч проданих екземплярів за перший день, мільйон – за півроку, Пулітцерівська премія на додачу.
- Продюсер Девід Селзнік – до того відомий за "Кінг-Конгом" – домовився з Мітчелл про екранізацію менш ніж за місяць після виходу роману, заплативши рекордні на той час 50 тисяч доларів. Письменниця, до речі, після цього категорично відмовлялася від будь-якої подальшої комерціалізації історії: не дозволила зняти фільм про себе, заборонила випускати мило "Скарлетт" і навіть мюзикл за романом.
- Перший варіант сценарію на п'ять годин екранного часу написав сценарист Сідні Говард, який категорично відмовився його скорочувати – тож Селзнік почав долучати інших авторів, і в результаті над текстом попрацювало ціле мереживо сценаристів, серед яких – і сам автор "Великого Гетсбі".
Як знімали фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb
- Пошук акторки на роль Скарлетт перетворився на справжнє шоу: переглянули від 1400 до 1500 претенденток (за різними джерелами), витративши на це, за деякими даними, 92 тисячі доларів – суму, що вчетверо перевищувала гонорар самої Вів'єн Лі. Спершу на роль хотіли виключно американку, розглядали навіть Бетт Девіс, але та відмовилася зніматися в парі з Ерролом Флінном. Зрештою обрали нікому не відому британську акторку, чию кандидатуру, на диво, схвалила сама Маргарет Мітчелл.
- Британський акцент довелося виправляти з тренером із діалекту, а блакитні очі Лі — "озеленювати" за допомогою світлофільтрів і макіяжу, бо за сюжетом Скарлетт мала бути зеленоокою.
- На роль Ретта Батлера спершу кликали Гері Купера, який відмовився, публічно пророкуючи фільму провал і радіючи, що в "калюжу сяде" саме Кларк Гейбл. Понад 80% американок у своєрідному голосуванні, організованому Селзніком ще до початку зйомок, теж хотіли бачити в ролі саме Гейбла – але отримати його виявилося непросто: актор мав контракт з MGM, головою якої був його ж тесть Луїс Майєр. Той зрештою "віддав" зятя конкуренту, підкинувши додатково 1,25 мільйона доларів на бюджет – не безкоштовно, звісно: натомість MGM отримала права на прокат і 50% прибутку за перші сім років показу.
Як знімали фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb
- Першим до проєкту долучився Джордж К'юкор, який зняв значну частину сцен, але був відсторонений Селзніком – офіційно через нездатність упоратися з романтичними сценами, за іншою версією – через бажання знімати за первісним, більш "книжковим" сценарієм. Його змінив Віктор Флемінг, якого Селзнік знову ж таки "позичив" у тестя Луїса Майєра – той на момент запрошення знімав "Чарівника країни Оз" для MGM. Флемінг незабаром сам вигорів і на певний час покинув майданчик, тож частину сцен доводилося доводити режисеру Сему Вуду, після чого Флемінг усе-таки повернувся до роботи. Вів'єн Лі тим часом настільки часто сперечалася з Флемінгом щодо трактування сцен, що приносила на майданчик оригінальний роман, аби довести режисеру його неправоту.
- Через настільки затягнутий кастинг зйомки стартували ще до затвердження Вів'єн Лі – першою знятою сценою стала масштабна пожежа під час втечі Скарлетт і Ретта з палаючої Атланти, де знімалися дублери. Для цього спалили старі декорації, що залишилися від "Кінг-Конга", "Останнього з могікан" та інших попередніх проєктів студії.
- Остаточна вартість фільму сягнула приблизно 3,85–3,9 мільйона доларів плюс ще півмільйона на промоцію – на момент виробництва це робило стрічку третьою найдорожчою в історії кіно, поступаючись лише "Бен Гуру" й "Ангелам пекла".
Цікаві факти про зйомки фільму "Віднесені вітром"
Цікаві факти про фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb
- Рекордні касові збори. За бюджету менш як 4 мільйони доларів фільм зібрав у прокаті понад 400 мільйонів доларів, а з урахуванням інфляції ця сума сягає приблизно 3,4–4,2 мільярда доларів – різні джерела рахують по-різному, але сходяться в одному: "Віднесені вітром" і досі лишаються найкасовішим фільмом в історії кіно з поправкою на інфляцію, випереджаючи навіть "Аватара".
- 8 "Оскарів" із 13 номінацій, зокрема за найкращий фільм, найкращу жіночу роль (Вів'єн Лі), найкращу жіночу роль другого плану (Гетті Макденіел) і найкращу режисуру (Віктор Флемінг).
- Доля акторів склалася по-різному. Олівія де Гевілленд, яка зіграла Мелані, прожила довше за всіх – до 104 років, померла 2020 року. Леслі Говард (Ешлі) загинув 1943 року, коли його літак збили над Біскайською затокою. Кларк Гейбл пішов з життя у 59 років, а Вів'єн Лі — у 53.
- Пожежа була справжньою. Для сцени палаючої Атланти не використовували жодних спецефектів у сучасному розумінні – просто підпалили старі декорації на задньому дворі студії. Ефектно, дешево і трохи небезпечно.
Цікаві факти про фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb
- Тисяча манекенів замість статистів. Для сцени з пораненими й загиблими солдатами на залізничній станції потрібно було близько 2500 людей, але у Гільдії кіноакторів стільки людей не було.
- Гейбл і алкогольна витівка. У сцені, де Ретт частує Мамку напоєм на честь народження дитини, у графині мав бути звичайний чай. Але Кларк Гейбл вирішив пожартувати й підмінив його справжнім алкоголем – Гетті Макденіел, яка про це нічого не знала, реально випила його просто в кадрі.
- Гейбл проти сліз. Актор категорично не хотів плакати в кадрі, вважаючи це несумісним із чоловічою гідністю, і навіть погрожував піти з проєкту. Режисеру довелося зняти дві версії однієї сцени – зі сльозами й без – і на порівнянні переконати Гейбла, що плакати йому личить.
- Взаємна неприязнь головних зірок. Вів'єн Лі відверто зізнавалася, що терпіти не могла цілуватися з Гейблом через запах з рота, тоді як за словами знімальної групи, актор навмисно їв часник перед сценами поцілунків. Гейбл до того ж узагалі не вважав Лі серйозною акторкою — лише гарним обличчям.
- Нерівна оплата праці. За 125 знімальних днів Вів'єн Лі отримала 25 тисяч доларів, тоді як Кларк Гейбл за значно менший робочий час – понад 120 тисяч. Красномовна ілюстрація стандартів тієї епохи.
Цікаві факти про фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb
- Расова сегрегація за лаштунками. Жодному темношкірому акторові, включно з Гетті Макденіел, не дозволили бути присутнім на прем'єрі фільму в Атланті – у США на той час діяла сегрегація, яка проіснує ще два десятиліття. За Макденіел публічно заступився сам Кларк Гейбл, погрожуючи зірвати прем'єру, якщо її туди не запросять, – але акторка сама попросила його цього не робити. При цьому саме вона стала першою афроамериканкою, яка отримала "Оскар", хоча на самій церемонії їй довелося сидіти за окремим столиком.
- Наймана шкапа з намальованими ребрами. Для однієї зі сцен знадобився старий, виснажений кінь із ребрами, що випирають. Поки тварину везли на майданчик, вона встигла погладшати, тож гримерам довелося буквально домальовувати їй "ребра" фарбою.
- Дерев'яний поїзд замість справжнього. Спершу планували орендувати автентичний історичний локомотив, але залізнична компанія виставила настільки високий рахунок за транспортування (виходячи з його ваги – близько 50 тисяч фунтів), що продюсери вирішили обійтися дерев'яним макетом.
- 27 однакових суконь заради ефекту зношеності. Одна з найвідоміших деталей костюмів фільму – дешева ситцева сукня Скарлетт, яку героїня носить у важкі часи. Щоб показати її поступове зношування на екрані, костюмери пошили аж 27 ідентичних копій.
- Штори, які "не хотіли" виглядати вилинялими. Легендарна зелена сукня, пошита зі штор, за задумом художника Волтера Планкетта мала виглядати трохи вигорілою – заради цього тканину навіть спеціально тримали на сонці. Але технологія Technicolor надала кольору такої насиченості, що весь ефект вицвітання просто зник з екрана.
Цікаві факти про фільм "Віднесені вітром" / Фото imdb
- Перший великий кольоровий фільм. Зйомки велися за системою Technicolor, камери для якої коштували вп'ятеро дорожче за звичайні, а необхідність додаткового освітлення піднімала температуру в павільйоні до 40 градусів – акторам і знімальній групі доводилося працювати буквально в лазні, ще й зі скаргами на очі через яскраве світло.
- Композитор на пігулках. Максу Штайнеру дали катастрофічно мало часу на написання музики до фільму, тож йому доводилося працювати по 20 годин на добу, тримаючись на стимуляторах.
- Штраф за одну фразу. Легендарну репліку Ретта Батлера про повну байдужість цензори вважали занадто брутальною для екрана – фільм за неї оштрафували на 5 тисяч доларів, хоча Селзнік наполіг на тому, щоб залишити фразу без змін, і жодного разу про це не пошкодував.
А ще ми вже розповідали, як створювали "Інтерстеллар" Крістофера Нолана – від складних наукових концепцій до неймовірних зйомок і спецефектів.