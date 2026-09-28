Студия, которая сорвала джекпот: Universal заработала баснословные деньги на своих фильмах

В этом году у Universal явно не тот случай, когда приходится с тревогой обновлять данные о кассовых сборах после каждого уик-энда. Студия первой в 2026 году преодолела отметку в 5 миллиардов долларов мировых сборов – и сделала это всего лишь в третий раз в своей истории.

Как сообщает Variety, причем деньги поступили не от одного случайного хита. Universal собрала настоящий кассовый набор: "Одиссея", "Братья Супер Марио: Галактика в кино", "Майкл", "Миньоны и монстры" и неожиданный хит "Обсессия". В целом картины, которые распространяла студия, уже заработали около 1,788 миллиарда долларов в США и 3,218 миллиарда на международном рынке.

Три миллиардных фильма за один год



"Обсессия" / Фото imdb



Особенно впечатляюще статистика Universal выглядит на фоне всего 2026 года. Лишь пять фильмов в мире смогли преодолеть отметку в миллиард долларов, и три из них распространяла Universal.

Речь идет о "Одиссее" Кристофера Нолана, "Братья Супер Марио: Галактика в кино" и музыкальном биографическом фильме "Майкл". Остальные места в миллиардном клубе заняли "Человек-паук: Совершенно новый день" и "История игрушек 5".

Главной кассовой машиной стала именно "Одиссея". Фильм Нолана заработал около 1,7 миллиарда долларов в мире и стал самой кассовой картиной в истории Universal.

Не менее впечатляюще выступил и "Майкл" о Майкле Джексоне. Мировые сборы биографического фильма превысили 1,028 миллиарда долларов. Картина обошла "Богемную рапсодию" и стала самым кассовым музыкальным биографическим фильмом, а также превзошла "Оппенгеймера" среди биографических фильмов в целом.

А затем появился фильм, собравший менее миллиона

Впрочем, самая забавная математика года может принадлежать вовсе не блокбастерам.

Триллер "Обсессия", бюджет которого составил менее 1 миллиона долларов, уже собрал около 519 миллионов по всему миру. Он стал самым кассовым фильмом Focus Features и рекордсменом Blumhouse Atomic Monster.

К слову, Disney+ планирует снять новый сериал "Черный плащ".



