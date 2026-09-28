Як повідомляє Variety, гроші прийшли не з одного випадкового хіта. Universal зібрала справжній касовий комбо-набір: "Одіссея", "Брати Супер Маріо Галактика в кіно", "Майкл", "Посіпаки та монстряки" та несподіваний хіт "Обсесія". Загалом картини, які розповсюджувала студія, вже заробили близько 1,788 мільярда доларів у США та 3,218 мільярда на міжнародному ринку.

Три мільярдні фільми за один рік



"Обсесія" / Фото IMDb



Особливо красиво статистика Universal виглядає на тлі всього 2026 року. Лише п'ять фільмів у світі змогли подолати мільярд доларів, і три з них розповсюджувала Universal.

Йдеться про "Одіссею" Крістофера Нолана, "Брати Супер Маріо Галактика в кіно" та музичний байопік "Майкл". Решту місць у мільярдному клубі зайняли "Людина-павук: Абсолютно новий день" і "Історія іграшок 5".

Головною касовою машиною стала саме "Одіссея". Фільм Нолана заробив близько 1,7 мільярда доларів у світі і став найкасовішою стрічкою в історії Universal.

Не менш ефектно виступив і "Майкл" про Майкла Джексона. Світові збори байопіку перевищили 1,028 мільярда доларів. Картина обійшла "Богемну рапсодію" та стала найкасовішим музичним байопіком, а також перевершила "Оппенгеймера" серед біографічних фільмів загалом.

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А потім прийшов фільм за менш ніж мільйон

Втім, найкумедніша математика року може належати зовсім не блокбастерам.

Трилер "Обсесія", бюджет якого становив менш як 1 мільйон доларів, уже зібрав близько 519 мільйонів у світі. Він став найкасовішим фільмом Focus Features та рекордсменом Blumhouse Atomic Monster.

До слова, Disney+ планує зняти новий серіал "Чорний плащ".