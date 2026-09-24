Як повідомляє deadline, pа сюжетом Дрейк Маллард останні 35 років провів в альтернативному світі, де ніхто ніколи не чув про його супергеройські подвиги. Ситуація змінюється, коли з'являється бунтівна Дакі, яка чудово знає його минуле й переконує героя знову взятися за старе.

Разом вони зустрінуть знайомих ворогів, серед яких Негадук і Мегавольт, а також старих союзників – Зигзага МакКряка, Гусену та Моргану.

Хто озвучить героїв



"Чорний Плащ" / Фото imdb



Голос нового Чорного Плаща подарує Марк Гемілл, відомий за "Зоряними війнами". Сет Роген озвучить Зигзага МакКряка, Ліззі Каплан – Гусену Маллард, а роль Дакі отримала Лілімара. До акторського складу також долучилися Ден Стівенс і Кетрін Ньютон.

Сет Роген також працюватиме над серіалом як виконавчий продюсер разом зі своєю компанією Point Grey Pictures. Творець оригінального мультсеріалу Тед Стоунс консультує нову команду.

Оригінальний "Чорний Плащ" стартував у 1991 році та отримав 91 епізод. Дати прем'єри нового серіалу Disney+ поки не оголосив.

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