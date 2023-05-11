По сюжету, украинские исследователи случайно обнаруживают среди своей команды загадочное существо, которое маскировалось под одного из работников станции. Это событие становится отправной точкой сюжета новой серии мультсериала "Университет Чупарского", выход которой намечен на 20 мая, передает 24 Канал.

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Как выглядит станция "Академик Вернадский" в мультфильме "Университет Чупарского"

"Университет Чупарского" – это комедийный мультсериал с элементами приключений и фантастики, рассчитанный на взрослую аудиторию. Он выходит на ютуб-канале Animarodi. Мультфильм сочетает классическую формулу комедии ситуаций "сытком" с популярным самоироническим юмором "метагумор" и украинским контекстом, что может заинтересовать многих зрителей.

Станция "Академик Вернадский" в мультфильме "Университет Чупарского" / Коллаж Николая Семенюка

Станция "Академик Вернадский" в мультфильме "Университет Чупарского" / Коллаж Николая Семенюка

Описывая сюжет, можно заметить культурную ассоциацию с культовым фильмом 1982 года "Что-то", режиссера Джона Карпентера, с Куртом Расселом в главной роли.



Сходство с культовым фильмом "Что-то"/ Коллаж Николая Семенюка

Кто озвучил мультфильм

Главные роли в мультфильме озвучили актеры дубляжа и известные украинские ютуберы, уже известные зрителям благодаря украинской озвучке мультсериала "Рик и Морти":

Михаил Карпань (Пан Карпан),

Игорь Анисимов (AdrianZP),

Юлиан Грицевич (Падон),

Денис Швецов (RendarosUA),

Марианна Янкевич (MariAm Blog),

Николай Антонов и Анна Пелих.

Кроме того, в проекте принимают участие украинские актеры:

Евгений Малуха (украинский голос Гомера Симпсона и Альфа),

актер дубляжа Дмитрий Гаврилов (Тор, Дедпул, Ведьмак),

Роман Молодий, Алиса Гурьева и другие.

В одной из серий можно услышать Виталия Волочая – украинского киберспортивного комментатора, также известного как "Вилат".

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Главным автором проекта, а также единственным художником и аниматором выступает Николай Семенюк. В течение 6 лет он работал в "Новой почте" и отводил вечера на изучение основ анимации. Сценарий пишет Николай в соавторстве с ютубером Михаилом Карпаньем, также занимающимся монтажом видео и звука мультфильма.

Первая серия мультфильма уже собрала более 200 тысяч просмотров на ютубе и 70 тысяч за первую неделю. Кроме того, она получила положительные отзывы как от зрителей, так и от профессиональных аниматоров.

"Университет Чупарского": смотрите первую серию мультфильма